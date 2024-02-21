Президент Карис на церемонии вручения наград: Эстонию делают Эстонией герои повседневной жизни

«В третий раз, подписывая решение о вручении государственных наград, я нахожусь в затруднительном положении. Причина проста: в Эстонии живут и работают десятки тысяч людей, достойных высшего государственного признания. О многих из них мы, к сожалению, еще не знаем, потому что 1,3 млн человек в стране с редкозаселенной территорией - это много, и заметить всех невозможно», - сказал глава государства.

«Все вы - люди повседневности», - сказал президент Карис, ссылаясь на слова кавалера ордена Белой Звезды III класса, художника по текстилю Ану Рауд, произнесенные, когда народ Вильяндимаа назвал ее самым влиятельным человеком своего края. «Человек повседневности… Это определение вмещает в себя постоянство, трудолюбие, вдумчивость, умеренное упрямство, совесть, доверие, неравнодушие, умение думать и говорить».

Глава государства напомнил, что эстонское государство, исходя из Конституции, зиждется на свободе, справедливости и праве, является оплотом внутреннего и внешнего мира, а также призвано обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века. «Каждый из вас внес свой значительный вклад в то, чтобы Эстония была именно такой, как сформулировали авторы Конституции. Вы храните те идеалы, ту духовность, которая и делает Эстонию Эстонией», - сказал президент Карис и поблагодарил награжденных знаками отличия, а также их близких, чье понимание, помощь и поддержка сделали возможными эти достижения.