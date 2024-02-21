Нина Петрыкина о скандале с Анной Леванди: прекратите распространять лживые обвинения

«Дорогие воспитанники, если я показалась вам слишком резкой во время тренировки или того хуже, вы восприняли мои слова как злобу, мне очень жаль. От всего сердца. Я никогда никому не желала зла», - указала она в открытом письме, которое разослала после того, как информация об обвинениях появилась в общем доступе.