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Нина Петрыкина о скандале с Анной Леванди: прекратите распространять лживые обвинения

Карл Юхками
, репортер
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: Madis Veltman

Эстонское спортивное сообщество сегодня утром потряс большой скандал, когда стало известно, что в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики (EADSE) поступили заявления, в которых бывшие воспитанники и их родители обвиняют известного тренера по фигурному катанию Анну Леванди в психическом и физическом насилии.

Леванди, имеющая квалификацию тренера элитной категории, признала, что она не безупречна как тренер, но назвала большую часть обвинений клеветой и абсурдом.

«Дорогие воспитанники, если я показалась вам слишком резкой во время тренировки или того хуже, вы восприняли мои слова как злобу, мне очень жаль. От всего сердца. Я никогда никому не желала зла», - указала она в открытом письме, которое разослала после того, как информация об обвинениях появилась в общем доступе.

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