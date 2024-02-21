Эстонское спортивное сообщество сегодня утром потряс большой скандал, когда стало известно, что в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики (EADSE) поступили заявления, в которых бывшие воспитанники и их родители обвиняют известного тренера по фигурному катанию Анну Леванди в психическом и физическом насилии.
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Нина Петрыкина о скандале с Анной Леванди: прекратите распространять лживые обвинения
Леванди, имеющая квалификацию тренера элитной категории, признала, что она не безупречна как тренер, но назвала большую часть обвинений клеветой и абсурдом.