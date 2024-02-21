ИНТЕРВЬЮ ⟩ Польский оппозиционный депутат Европарламента: Трамп не сказал ничего неправильного

Доминик Тарчинский сравнивает предыдущее и нынешнее польское правительство и критикует членов НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборонные расходы.

Доминик Тарчинский

Входит в польскую партии «Право и справедливость», которая является членом группы Европейских консерваторов и реформистов (ECR) в Европейском парламенте.

Депутат Европарламента с 2020 года, когда Польша получила дополнительный мандат в связи с Брекзитом.

С 2015 по 2020 год депутат Сейма Польши.

Член Европейского парламента, а также Комиссии по иностранным делам и Комиссии по международной торговле.