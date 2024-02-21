Работы по разминированию, продолжавшиеся три дня в Кяравете, завершены, людям разрешено вернуться в свои дома.
Вся взрывчатка в доме в Кяравете обезврежена, окрестным жителям разрешили вернуться в свои квартиры
Как сообщает Спасательный департамент, вечером 19 февраля в ходе обыска в квартире, расположенной в Кяравете в Ярвамаа, а также в сарае по соседству были обнаружены опасные вещества. В ходе работ по разминированию, продолжавшихся три дня, спасатели занимались выявлением взрывчатого вещества на месте происшествия и его обезвреживанием. В настоящее время сотрудники полиции еще совершают на месте последние процессуальные действия, после которых жильцам многоквартирных домов сегодня же будет разрешено вернуться домой.
Всего в ходе операций по разминированию было произведено три более крупных контролируемых взрыва, в ходе которых найденная на месте взрывчатка была уничтожена. По словам руководителя работ по разминированию, опасности для жителей не выявлено.
Завтра Полиция безопасности продолжит процессуальные действия на месте происшествия.