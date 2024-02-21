Вся взрывчатка в доме в Кяравете обезврежена, окрестным жителям разрешили вернуться в свои квартиры

Как сообщает Спасательный департамент, вечером 19 февраля в ходе обыска в квартире, расположенной в Кяравете в Ярвамаа, а также в сарае по соседству были обнаружены опасные вещества. В ходе работ по разминированию, продолжавшихся три дня, спасатели занимались выявлением взрывчатого вещества на месте происшествия и его обезвреживанием. В настоящее время сотрудники полиции еще совершают на месте последние процессуальные действия, после которых жильцам многоквартирных домов сегодня же будет разрешено вернуться домой.