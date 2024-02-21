Британия первой ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный

Под санкции попали начальник ИК-3 «Полярный волк» Вадим Калинин и пятеро его заместителей - Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.

Всем им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.

Британские власти считают, что политика содержали в условиях, равносильных пыткам, неоднократно отправляя в ШИЗО, и в пресс-релизе британского правительства открытым текстом говорится, что Навальный был убит.

«Совершенно очевидно, что российские власти рассматривали Навального как угрозу и многократно пытались заставить его замолчать, - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. - В 2020 году агенты ФСБ отравили его «Новичком», они заключили его в тюрьму за мирную политическую деятельность и они отправили его в колонию за полярным кругом. Так что никому не стоит сомневаться в репрессивной природе российской системы».

«Вот почему сегодня мы вводим санкции против наиболее высокопоставленных представителей пенитенциарной системы, которые содержали его в колонии, где он провел свои последние месяцы. Ответственные за грубое обращение с Навальным не должны питать никаких иллюзий: мы привлечем их к ответственности», - подчеркнул Кэмерон.

В понедельник замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти выступил в Палате общин британского парламента, где заявил, что родным Алексея Навального должен быть немедленно предоставлен доступ к его телу, а расследование причин смерти должно быть прозрачным.