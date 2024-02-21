Великобритания ввела санкции в отношении шести представителей руководства колонии, где в прошлую пятницу умер Алексей Навальный, говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.
Британия первой ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный
Под санкции попали начальник ИК-3 «Полярный волк» Вадим Калинин и пятеро его заместителей - Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.
Всем им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.
Британские власти считают, что политика содержали в условиях, равносильных пыткам, неоднократно отправляя в ШИЗО, и в пресс-релизе британского правительства открытым текстом говорится, что Навальный был убит.
«Совершенно очевидно, что российские власти рассматривали Навального как угрозу и многократно пытались заставить его замолчать, - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. - В 2020 году агенты ФСБ отравили его «Новичком», они заключили его в тюрьму за мирную политическую деятельность и они отправили его в колонию за полярным кругом. Так что никому не стоит сомневаться в репрессивной природе российской системы».
«Вот почему сегодня мы вводим санкции против наиболее высокопоставленных представителей пенитенциарной системы, которые содержали его в колонии, где он провел свои последние месяцы. Ответственные за грубое обращение с Навальным не должны питать никаких иллюзий: мы привлечем их к ответственности», - подчеркнул Кэмерон.
В понедельник замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти выступил в Палате общин британского парламента, где заявил, что родным Алексея Навального должен быть немедленно предоставлен доступ к его телу, а расследование причин смерти должно быть прозрачным.
«Расследование его смерти должно быть полным и прозрачным. Российские власти должны в срочном порядке подтвердить семье местонахождение его тела и предоставить доступ к нему», - сказал он.
Докерти также выразил соболезнования семье, друзьям и сторонникам Навального и заявил, что в Лондоне были потрясены сообщениями о его смерти.
«Навальный с великой храбростью посвятил свою жизнь разоблачению коррупции. Он боролся за свободную и честную политику и призывал Кремль к ответу. Он был вдохновением для миллионов, и многие россияне считали, что он дал им право голоса. Российские власти видели в нем угрозу, а президент Путин боялся даже произносить его имя», - подчеркнул замглавы Форин-офиса.
Белый дом накануне сообщил, что в пятницу объявит о крупном пакете санкций, который изначально готовился к второй годовщине войны в Украине, но теперь будет включать дополнительные меры в связи со смертью Алексея Навального.
США всерьез настроены привлечь Россию к ответственности за смерть политика, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.