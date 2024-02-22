Епископ Тартуский: причин для отставки митрополита Евгения нет

Каждый из нас лично знает митрополита, он довольно долго жил в Эстонии, и это позволяет говорить о том, что он был человеком аполитичным. Политические темы его не интересовали, он не любил об этом говорить.

– Митрополита Евгения упрекали в том, что он четко не осудил российскую агрессию и слишком абстрактно говорил о войне. Можно ли было избежать этой критики? И сможете ли вы избежать подобных упреков?

– Думаю, что если есть желание упрекать, то повод всегда найдется. Митрополит четко озвучил, что он против всякой войны. В этом и заключается наша позиция.

Церковь не занимается аналитикой, политическим разбором происходящих сейчас войн. Мы не имеем сведений, которые позволяли бы высказывать нам свои суждения по всем конфликтным ситуациям. Они будут ошибочными.

– Намерены ли вы избегать вмешательств в какие бы то ни было политические дела и исторические дискуссии?

– И мы, и митрополит всячески старались избегать высказываний в политическом ключе…

– Но при этом попадали в переделки…

– Как говорил апостол Иаков, только тот человек совершенен, кто не ошибается (не согрешает) в слове. Любой может обронить неосторожное слово, это свойственно человеку. По нашему пониманию, это не должно становиться поводом для осуждения человека и создания препятствий в осуществлении полномочий как предстоятеля церкви.