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Епископ Тартуский: причин для отставки митрополита Евгения нет

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Церковью руководит не Москва, а митрополит Евгений
  • Пост предстоятеля – пожизненная должность
  • Отказ в продлении ВНЖ оспаривается

Кто и как будет руководить Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП) после непродления ВНЖ митрополиту Евгению? Насколько вероятно, что новым митрополитом будет избран местный священнослужитель, граждан Эстонии? Может ли выйти на повестку дня вопрос церковного имущества?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире епископ Тартуский Даниил (Леписк), викарий Таллиннской епархии, настоятель храма святого великомученика Георгия в Тарту. 

Выдержки из беседы:

– Ваше срочное рукоположение епископом Тартуским – прямое следствие отъезда митрополита Евгения? Можно ли это так расценивать?

– Само решение было принято Синодом уже несколько лет назад – еще при митрополите Корнилии. Просто его применение было отложено во времени. Сейчас возникла проблема в связи со срочным отъездом митрополита Евгения. Несмотря на то, что мы оспорили решение о непродлении ему ВНЖ и надеялись, что митрополиту позволят остаться в Эстонии, изменений не последовало. В итоге было принято решение о возведении меня в сан архимандрита для более полного участия в церковной жизни и соблюдения норм, связанных с проведением разных богослужений и мероприятий. Хиротония была проведена в начале февраля.

– Кто фактически заменил митрополита Евгения? Став викарием Таллиннской епархии, вы теперь замещаете митрополита?

– Нет, это не так. Во-первых, у Таллиннской епархии уже был викарий – это епископ Сергий. Во-вторых, митрополит Евгений перед отъездом четко дал понять, что что он не оставляет свою кафедру. Для нас сейчас он является правящим архиереем.

Пост предстоятеля – пожизненная должность.

Вопрос так не стоит, что кто-то сейчас вместо него. Митрополит Евгений продолжает удаленно управлять церковью, а мы, образно выражаясь, являемся его руками, подписывающими бумаги и действующими в соответствии с договоренностями. Мы продолжаем помогать ему в управлении церковью.

– Не создается ли тем самым почва для усиления опасений о прямом управлении церковью из Москвы?

– Церковь управляется предстоятелем, коим является митрополит Евгений. Поскольку у него российское гражданство, после отказа в продлении ВНЖ в Эстонии ему пришлось уехать в Россию.

Церковью руководит не Москва, а митрополит Евгений.

Будет ли он все время находиться в России или оформит визу – рабочую или любую другую, – это уже его решение. Нами руководит не Москва, а митрополит Евгений.

– Может ли так случиться, что в ближайшее время митрополит Евгений подаст в отставку?

– На данный момент у нас даже не возникает подобных мыслей. Уже собирался и Синод, и Собор, и везде мы говорили о том, что митрополит останется предстоятелем церкви и будет руководить ею имеющимися способами. Если говорить об отставке, то для этого должны быть веские причины.

– Вы таких причин не видите?

– Мы не видим для этого причин.

– Обсуждаются ли в церковных кругах причины непродления ВНЖ митрополиту Евгению? Какие промахи он совершил?

– Для нас это очень сложный вопрос. Полученное из Департамента полиции и погранохраны письмо было очень длинным, но поводов или причин для непродления ВНЖ церковные круги в нем не усмотрели. В нем содержались разные упреки вплоть до отсылок к недопониманиям с Константинопольским патриархатом, что само по себе не должно быть поводом для отказа в виде на жительство.

Каждый из нас лично знает митрополита, он довольно долго жил в Эстонии, и это позволяет говорить о том, что он был человеком аполитичным. Политические темы его не интересовали, он не любил об этом говорить.

– Митрополита Евгения упрекали в том, что он четко не осудил российскую агрессию и слишком абстрактно говорил о войне. Можно ли было избежать этой критики? И сможете ли вы избежать подобных упреков?

– Думаю, что если есть желание упрекать, то повод всегда найдется. Митрополит четко озвучил, что он против всякой войны. В этом и заключается наша позиция.

Церковь не занимается аналитикой, политическим разбором происходящих сейчас войн. Мы не имеем сведений, которые позволяли бы высказывать нам свои суждения по всем конфликтным ситуациям. Они будут ошибочными.

– Намерены ли вы избегать вмешательств в какие бы то ни было политические дела и исторические дискуссии?

– И мы, и митрополит всячески старались избегать высказываний в политическом ключе…

– Но при этом попадали в переделки…

– Как говорил апостол Иаков, только тот человек совершенен, кто не ошибается (не согрешает) в слове. Любой может обронить неосторожное слово, это свойственно человеку. По нашему пониманию, это не должно становиться поводом для осуждения человека и создания препятствий в осуществлении полномочий как предстоятеля церкви.

– Как долго будет сохраняться неопределенность вокруг церкви? Как вы намерены выходить из запутанной ситуации, обусловленной дистанционным управлением церковью? Не факт, что митрополит Евгений сможет вернуться в Эстонию на основании какой-либо визы…

– Сейчас мы все-таки оспариваем принятое решение. Нам хочется надеяться на то, что удастся доказать, что высказывания митрополита не являются угрозой безопасности Эстонии. Почему бы нам не надеяться на то, что ему восстановят ВНЖ? Мы готовы открыто говорить на эту тему и давать разъяснения в Эстонии.

– Если не удастся ничего изменить, насколько вероятно, что новым митрополитом будет избран кто-то из местных священнослужителей, граждан Эстонии?

– Считаю неуместным пускаться в какие-то фантазии. Мы стараемся найти выход с учетом имеющихся реалий. Мы избрали митрополита всей церковью, и сейчас с его стороны было бы неправильно говорить, что он готов отступить, а вы делайте, что хотите.

ЭПЦ МП оспаривает решение об отказе в продлении ВНЖ митрополиту Евгению.

В церкви есть такая фраза: с Креста не сходят, с него снимают. Наш устав говорит о том, что пост предстоятеля – пожизненная должность. Так было, например, в случае с митрополитом Корнилием, который оставался на посту предстоятеля ЭПЦ МП вплоть до своей кончины.

– Митрополит Корнилий управлял церковью с 1992-2018 годы, был местным священнослужителем, гражданином Эстонии…

– Нигде не предписано, что архиерей должен быть найден извне. Выборы митрополита – это всегда сложная тема, поскольку к архиерею предъявляется много требований. И часто бывает, что в нужный момент на месте нет подходящего кандидата.

– В случае, если восстановить ВНЖ для митрополита Евгения не удастся, готовы ли вы возглавить церковь?

– Перефразирую президента Леннарта Мери, который в свое время высказался об институте президентства в Эстонии. Как и во всей Эстонии, где президентом может быть одновременно только один человек, так и в нашей церкви – управлять ею может только один человек. Пока этим занимается митрополит Евгений, мы не рассматриваем другие варианты.

– Может ли после вынужденного отъезда митрополита Евгения из Эстонии выйти на повестку дня вопрос о передаче соборов ЭПЦ МП Константинополю? Не обострится ли имущественный вопрос?

– Значительная часть находящегося в нашем пользовании имущества не является собственностью ЭПЦ МП. Нам принадлежат только здания, построенные после 90-х годов. Все остальные соборы используются на основании ранее подписанных договоров. Мы все хотим жить в правовом государстве. Осмелюсь предположить, что наше государство не станет предпринимать шагов, которые вышли бы за рамки правовых норм. Если стороны договорились и соблюдают свои обязательства, не вижу причин для возникновения такого вопроса.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: неопределенность вокруг церкви – кто и как будет руководить ЭПЦ МП?
Студия Postimees: неопределенность вокруг церкви – кто и как будет руководить ЭПЦ МП? Фото: Eero Vabamägi
  • Срочное рукоположение Даниила епископом Тартуским – прямое следствие отъезда митрополита Евгения?
  • Кто фактически заменил митрополита Евгения?
  • Подаст ли митрополит Евгений в отставку?
  • Насколько вероятно, что новым митрополитом будет избран местный священнослужитель?
  • Готов ли епископ Даниил возглавить церковь? 
  • Насколько сложно заниматься административной работой в Таллинне и церковной в Тарту? 
  • Как выпускник физико-химического факультета Тартуского университета пришел к вере? 
  • Была ли у него в прошлом семья, вступал ли он в брак?
  • Кто и как впредь будет руководить церковью в Эстонии?
  • Как ЭПЦ МП намерена выходить из запутанной ситуации?
  • Изменится ли риторика по вопросам внешней политики?
  • Может ли на повестку дня вновь выйти вопрос церковного имущества?
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