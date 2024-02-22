Кто и как будет руководить Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП) после непродления ВНЖ митрополиту Евгению? Насколько вероятно, что новым митрополитом будет избран местный священнослужитель, граждан Эстонии? Может ли выйти на повестку дня вопрос церковного имущества?
Студия Postimees: неопределенность вокруг церкви – кто и как будет руководить ЭПЦ МП?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире епископ Тартуский Даниил (Леписк), викарий Таллиннской епархии, настоятель храма святого великомученика Георгия в Тарту. Смотрите беседу в студии в 15:00!
- Срочное рукоположение Даниила епископом Тартуским – прямое следствие отъезда митрополита Евгения?
- Кто фактически заменил митрополита Евгения?
- Подаст ли митрополит Евгений в отставку?
- Насколько вероятно, что новым митрополитом будет избран местный священнослужитель?
- Готов ли епископ Даниил возглавить церковь?
- Насколько сложно заниматься административной работой в Таллинне и церковной в Тарту?
- Как выпускник физико-химического факультета Тартуского университета пришел к вере?
- Была ли у него в прошлом семья, вступал ли он в брак?
- Кто и как впредь будет руководить церковью в Эстонии?
- Как ЭПЦ МП намерена выходить из запутанной ситуации?
- Изменится ли риторика по вопросам внешней политики?
- Может ли на повестку дня вновь выйти вопрос церковного имущества?