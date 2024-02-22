Студия Postimees: неопределенность вокруг церкви – кто и как будет руководить ЭПЦ МП?

Кто и как будет руководить Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП) после непродления ВНЖ митрополиту Евгению? Насколько вероятно, что новым митрополитом будет избран местный священнослужитель, граждан Эстонии? Может ли выйти на повестку дня вопрос церковного имущества?