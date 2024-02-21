Сотни домохозяйств в Тарту остаются без света

Сегодня около 19.30 более 1200 домохозяйств в Тарту, в основном в районе Таммелинна, остались без электричества, из них более 800 до сих пор остаются без света. Причина сбоя неизвестна, но, по данным представителей Elektrilevi, электроснабжение должно быть полностью восстановлено к 21.30.