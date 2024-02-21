Сегодня около 19.30 более 1200 домохозяйств в Тарту, в основном в районе Таммелинна, остались без электричества, из них более 800 до сих пор остаются без света. Причина сбоя неизвестна, но, по данным представителей Elektrilevi, электроснабжение должно быть полностью восстановлено к 21.30.
Сотни домохозяйств в Тарту остаются без света
Всего карта отключений Elektrilevi показывала 808 отключений электроэнергии в Тарту по состоянию на 19.45. Три из них приходились на район Веэрику, а все остальные - на район Таммелинна, по другую сторону улицы Рийа.
Elektrilevi пока не может сказать, что стало причиной отключения электроэнергии, поскольку бригады еще не нашли точку неисправности. Однако для всех районов на карте показано расчетное время окончания вынужденного отключения: ситуация должна быть разрешена сегодня к 21.30.