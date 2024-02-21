Принц Уильям призвал прекратить огонь в Газе. Почему это называют нарушением королевских правил

Что именно сказал принц Уэльский?

Заявление принца было сделано во время визита в штаб-квартиру Британского Красного Креста в Лондоне.

Место наверняка было выбрано не случайно: Красный Крест известен тем, что в любых ситуациях, в любых зонах конфликтов и бедствий придерживается подчеркнуто нейтральной позиции.

Следовательно, любое высказывание, сделанное в его стенах, должно восприниматься исключительно с гуманитарных позиций.

Принц Уильям перед монитором. Фото: PA Media

«Слишком много людей были убиты, - заявил принц Уильям. - Иногда важность мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромным масштабом человеческих страданий».

«Но даже в самый мрачный час, - продолжил он, перекликаясь со знаменитой речью Уинстона Черчилля, - мы не должны поддаваться отчаянию. Я по-прежнему не оставляю надежды на светлое будущее. И я не могу от нее отказаться».

Заявление принца Уэльского полностью

«Я по-прежнему глубоко обеспокоен ужасными человеческими жертвами конфликта на Ближнем Востоке, последовавшего за террористической атакой ХАМАС 7 октября. Слишком много людей были убиты.

Я, как и многие другие, хотел бы увидеть конец боевых действий в самое ближайшее время. Крайне необходимо увеличить гуманитарную помощь Газе. Крайне важно, чтобы она была доставлена и заложники были освобождены.

Иногда важность мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромным масштабом человеческих страданий.