Принц Уэльский Уильям призвал «как можно скорее положить конец боевым действиям» в секторе Газа, поскольку они уже привели к очень большому числу жертв. Его высказывание вызвало в Британии споры, поскольку некоторые сочли его прямым вмешательством наследника престола в сложнейший политический вопрос мировой повестки дня.
Принц Уильям призвал прекратить огонь в Газе. Почему это называют нарушением королевских правил
Что именно сказал принц Уэльский?
Заявление принца было сделано во время визита в штаб-квартиру Британского Красного Креста в Лондоне.
Место наверняка было выбрано не случайно: Красный Крест известен тем, что в любых ситуациях, в любых зонах конфликтов и бедствий придерживается подчеркнуто нейтральной позиции.
Следовательно, любое высказывание, сделанное в его стенах, должно восприниматься исключительно с гуманитарных позиций.
«Слишком много людей были убиты, - заявил принц Уильям. - Иногда важность мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромным масштабом человеческих страданий».
«Но даже в самый мрачный час, - продолжил он, перекликаясь со знаменитой речью Уинстона Черчилля, - мы не должны поддаваться отчаянию. Я по-прежнему не оставляю надежды на светлое будущее. И я не могу от нее отказаться».
Заявление принца Уэльского полностью
«Я по-прежнему глубоко обеспокоен ужасными человеческими жертвами конфликта на Ближнем Востоке, последовавшего за террористической атакой ХАМАС 7 октября. Слишком много людей были убиты.
Я, как и многие другие, хотел бы увидеть конец боевых действий в самое ближайшее время. Крайне необходимо увеличить гуманитарную помощь Газе. Крайне важно, чтобы она была доставлена и заложники были освобождены.
Иногда важность мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромным масштабом человеческих страданий.
Но даже в самый мрачный час мы не должны поддаваться отчаянию. Я по-прежнему не оставляю надежды на светлое будущее. И я не могу от нее отказаться»
Принц Уэльский также принял участие в сеансе видеосвязи с сотрудниками Красного Креста в Газе.
Один из них, Паскаль Хундта, сказал, что без медикаментов и топлива больницы в секторе «превратятся в кладбища», а раздача гуманитарной помощи затруднена, потому что ее расхищают голодные толпы людей.
Почему принц Уильям сделал это заявление?
До этого принц Уильям говорил о ситуации на Ближнем Востоке 11 октября прошлого года, то есть через несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль, когда были убиты не менее 1200 человек (большинство из них - мирные жители), а 253 человека захвачены в заложники.
Тогда когда король Карл III, а также принц и принцесса Уэльские недвусмысленно осудили «варварские террористические акты».
Представитель Кенсингтонского дворца (официальной лондонской резиденции наследника престола) отметил, что принц и принцесса были «глубоко потрясены страшными событиями, произошедшими в последние несколько дней».
Однако по словам британского историка и журналиста Александра Лармана, «с каждым днем все более очевидно: происходящее в Газе более нельзя рассматривать только с тех позиций, что Израиль защищает себя от исходящего от ХАМАС зла».
Кроме того, в 2018 году Уильям стал первым высокопоставленным представителем британской королевской семьи, посетившим с официальными визитами Израиль и Палестинскую Автономию.
Тогда он побывал в Старом городе Иерусалима и посетил могилу своей прабабушки, матери покойного герцога Эдинбургского Алисы Баттенбергской, которая похоронена на Елеонской (Масличной) горе.
Он также встретился с родственниками еврейской семьи, спасенной принцессой Алисой во время Второй мировой войны.
По сообщениям некоторых близких к принцу людей, Уильям знал, что его заявление будет воспринято не совсем однозначно, но считал, что у него «нет другого выбора», кроме как высказаться по поводу все обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке.
Больше всего его потряс вид ни в чем не повинных детей, оказавшихся волею судеб в самом центре боевых действий.
Споры из-за заявления принца Уэльского
Правительство Великобритании официально одобрило высказывания принца Уильяма, поскольку они полностью совпадают с позицией Лондона в отношении войны в Газе.
Британская газета Guardian даже предположила, что наследник престола мог сделать свое заявление в координации с правительством, которое сейчас пытается оказать как можно большее давление на власти Израиля.
«[Слова Уильяма] соответствуют позиции правительства, и мы приветствуем его заявление. Важно, чтобы мы, как нация, говорили одним голосом», - говорилось в заявлении представителя Даунинг-стрит.
Однако решение принца выразить мнение по важному политическому вопросу вызвало возражения как сторонников, так и противников монархии.
По существующим в Британии правилам, старшие члены королевской семьи не имеют права делать никаких заявлений, которые можно было бы посчитать политическими.
В стране с древнейшими парламентскими традициями, какой является Британия, именно королевская семья, при всех имеющихся у них привилегиях, лишена базовых прав свободного общества. По словам специалиста ко конституционному праву из Университетcкого колледжа Лондона «у членов королевской семьи нет права на свободу слова, и все они это признают».
Самые строгие запреты касаются непосредственно монарха, и король Карл, в бытность принцем Уэльским, тоже позволял себе больше, чем сейчас. Однако и на наследника престола ложится немалая ответственность.
Депутат-консерватор Эндрю Перси, который также возглавляет парламентскую группу по борьбе с антисемитизмом, заявил: «Базовый принцип нашей конституционной монархии состоит в том, что члены королевской семьи не участвуют в обсуждении актуальных политических вопросов, по которым в стране есть разные укоренившиеся позиции». «Членам королевской семьи было бы хорошо об этом помнить», - добавил он.
На слова принца Уильяма отреагировал и официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.
«Израильтяне, конечно, хотят увидеть прекращение боевых действий как можно скорее, и это станет возможным после того, как 134 заложника будут освобождены и когда террористическая армия ХАМАС, угрожающее повторением зверств 7 будет полностью демонтирована», - сказал Леви.
При этом Леви подчеркнул, что Израиль «ценит призыв принца Уэльского к ХАМАС освободить заложников».
В октябре прошлого года отец Уильяма, король Карл говорил об «ужасающих человеческих жертвах» в ходе ближневосточного конфликта и призвал к согласию между различными религиями и культурами.
А в традиционном рождественском послании король особое внимание уделил общечеловеческим ценностям, которые разделяются людьми всех религий.
Однако сейчас, когда король временно приостановил публичную деятельность из-за своего онкологического заболевания, выполнение подобных символичных и деликатных обязанностей, ложится на плечи принца Уэльского.