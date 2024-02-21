Большая часть торгового центра Kristiine откроется в четверг утром

Во второй половине дня в среду в торговом центре Kristiine начался пожар. Пострадали склад товаров для интерьера и торговые площади на первом этаже центра.

По словам главы Kristiine Keskus Кристьяна Маарооса, пожар начался на складе товаров для интерьера, но дым достиг и торговых площадей центра. «По предварительной оценке, пострадали площади вблизи склада Jysk на первом этаже и в ближайших окрестностях. Дым от пожара распространился и дальше по центру», - сказал Маароос.

Точный масштаб ущерба пока оценивается. «Мы также активно занимаемся восстановлением качестве воздуха внутри центра. В 8 утра в четверг мы надеемся по расписанию открыть зону продуктового магазина, а остальной центр, как обычно, в 10 часов», - сказал Маароос.

Он отметил, что три пострадавшие от пожара торговые площади на первом этаже центра будут по-прежнему закрыты.

Маароос выразил благодарность работникам центра и охране, которые отреагировали на пожарную сигнализацию и быстро эвакуировались вместе с посетителями. «Быстрая и оперативная работа спасателей спасла центр от самого худшего», - сказал он.