Силы обороны Эстонии освобождаются от задач невоенного характера

Это изменение является результатом административной реформы управления, проводимой Министерством обороны, одной из целей которой является освобождение Сил обороны от невоенных задач. Силы обороны будут в значительной степени освобождены от задач учета ресурсов, финансового планирования и управления материальными ресурсами, которые могут выполняться гражданскими учреждениями в правительственной юрисдикции.

В результате реформы в ведение Министерства обороны перейдет экономическое управление Департаментом оборонных ресурсов, а также Эстонским военным музеем / Музеем генерала Лайдонера. Некоторые из нынешних руководителей по закупкам в Силах обороны перейдут на работу в подведомственный Министерству обороны Центр оборонных инвестиций.

Министерство обороны будет централизованно заниматься учетом ресурсов и финансовым планированием, используя более автоматизированное моделирование и более развитые информационные системы для повышения эффективности работы.