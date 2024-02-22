Лаури Лаатс: фиксированная плата за отопление обернется лишними расходами для жителей отреновированных домов

«Я не считаю правильным взимать дополнительную плату с жителей частично или полностью отреновированных домов - ведь реновация проводилась как раз с целью уменьшить расходы на отопление. Эта инициатива отобьет у квартирных товариществ желание приводить жилой фонд в соответствие с современными требованиями и тем самым способствовать достижению климатических целей», - сказал Лаатс.

По словам Лаатса, чтобы в Эстонии к 2050 году был обновлен весь жилой фонд советских времен, каждые десять лет необходимо реновировать по 14 000 домов.

«В более крупных городах реновация проводится в хорошем темпе, однако вызывает беспокойство ситуация в Ида-Вирумаа и сельских регионах. У живущих там людей нет денег для покрытия самофинансирования, для многих серьезным препятствием становится сопутствующая взятию кредита на реновацию бюрократия. И здесь государство должно прийти людям на помощь. В регионах, где ситуация наиболее сложная, доля финансирования могла бы составлять ноль процентов, а в оформлении документов помощь могли бы оказывать специальные консультанты. Установление круглогодичной фиксированной платы за центральное отопление никак не приблизит нас к поставленным целям», - отметил депутат.

Лаатс подчеркнул, что поддержка государства должна быть последовательной, это обеспечило бы уверенность квартирным товариществам. «Высокий интерес к пособиям на реновацию многоквартирных домов от фонда KredEx говорит о том, что такая поддержка крайне необходима. Однако финансирование нужно значительно увеличить, чтобы товарищества, у которых готов проект реновации, имели бы возможность заниматься его реализацией, а не ждать следующей возможности из-за того, что выделенный KredEx лимит оказывается исчерпанным за один день», - сказал Лаатс.