Институт развития здоровья: школьники Эстонии зависимы от соцсетей и компьютерных игр

Компьютеры, умные устройства и интернет стали неотъемлемой частью жизни для большинства людей. Работа, учеба, развлечения и общение протекают в интернете, что еще больше усилила пандемия коронавируса. Однако чрезмерное времяпровождение перед экраном может отрицательно сказаться на здоровье и благополучии молодых людей.

Телевизор нынешняя молодежь смотрит мало, в основном они смотрят видео в интернете, а также передачи и фильмы на стриминговых платформах. Мальчики наиболее активно играют в компьютерные игры: 77 процентов мальчиков и 41 процент девочек играют не менее двух часов в день, а среди 13-летних мальчиков этот показатель достигает 81 процента. Девочки проводят больше времени в социальных сетях - 63 процента девочек и 47 процентов мальчиков проводят в социальных сетях не менее двух часов в день, причем с возрастом использование социальных сетей увеличивается.

Симптомы зависимости от компьютерных игр чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек (21 процент против 13 процентов), однако среди девочек этот показатель увеличился вдвое по сравнению с 2018 годом. На десять процентов увеличилось количество учеников, которым легче говорить о своих мыслях и чувствах онлайн, чем лицом к лицу. Симптомы зависимости от социальных сетей присутствуют у десяти процентов девочек и семи процентов мальчиков. Девочки в возрасте 13 лет особенно уязвимы к зависимости от социальных сетей.