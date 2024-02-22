Исследование поведения школьников Эстонии в отношении здоровья (HBSC), проведенное Институтом развития здоровья (TAI) в 2022 году среди школьников 11-15 лет, выявило, что у 17 процентов школьников, или у каждого пятого мальчика есть симптомы зависимости от компьютерных игр.
Институт развития здоровья: школьники Эстонии зависимы от соцсетей и компьютерных игр
Компьютеры, умные устройства и интернет стали неотъемлемой частью жизни для большинства людей. Работа, учеба, развлечения и общение протекают в интернете, что еще больше усилила пандемия коронавируса. Однако чрезмерное времяпровождение перед экраном может отрицательно сказаться на здоровье и благополучии молодых людей.
Телевизор нынешняя молодежь смотрит мало, в основном они смотрят видео в интернете, а также передачи и фильмы на стриминговых платформах. Мальчики наиболее активно играют в компьютерные игры: 77 процентов мальчиков и 41 процент девочек играют не менее двух часов в день, а среди 13-летних мальчиков этот показатель достигает 81 процента. Девочки проводят больше времени в социальных сетях - 63 процента девочек и 47 процентов мальчиков проводят в социальных сетях не менее двух часов в день, причем с возрастом использование социальных сетей увеличивается.
Симптомы зависимости от компьютерных игр чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек (21 процент против 13 процентов), однако среди девочек этот показатель увеличился вдвое по сравнению с 2018 годом. На десять процентов увеличилось количество учеников, которым легче говорить о своих мыслях и чувствах онлайн, чем лицом к лицу. Симптомы зависимости от социальных сетей присутствуют у десяти процентов девочек и семи процентов мальчиков. Девочки в возрасте 13 лет особенно уязвимы к зависимости от социальных сетей.
Использование цифровых технологий напрямую не вызывает проблем с психическим здоровьем - их влияние зависит в первую очередь от пользователя, способа и ситуации, в которой он их использует. Однако длительное время, проведенное перед экраном, может сказаться на здоровье и самочувствии ученика.
Например, данные опроса HBSC показали, что люди, ежедневно играющие в компьютерные игры, чаще страдают избыточным весом, в том числе ожирением, имеют среднюю или ниже среднего успеваемость в школе и затрудняются говорить с родителями о своих проблемах. Кроме того, в исследованиях были найдены доказательства того, что компьютерные игры усиливают агрессивное поведение и чувство одиночества, а также могут нанести вред социальному функционированию подростков.
Научный сотрудник TAI Лейла Оя поясняет: «Школьники, использующие для общения электронные средства массовой информации два и более часа в день, чаще оценивают свое здоровье и удовлетворенность жизнью как худшие. Им труднее говорить с мамой или папой о своих проблемах, им меньше нравится ходить в школу, они чаще спят меньше рекомендованного времени, их успеваемость в школе хуже. Они чаще употребляют наркотики и испытывают депрессивные эпизоды продолжительностью не менее двух недель».
Более длительное время, проведенное перед экраном, также связано с избыточным весом и меньшей физической активностью. По данным исследования HBSC, среди молодых людей, проводящих перед экраном три и более часов в день, на пять процентов больше людей с избыточным весом, чем среди тех, кто проводит перед экраном два и менее часов (21 процент против 16 процентов).