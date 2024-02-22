Только взгляните! ⟩ В Рапламаа ждет нового хозяина очень интересный объект

Этот ценный с точки зрения истории железной дороги дом был построен в 1938 году по проекту архитектора Леона Йохансона. Первоначально это был дом на четыре квартиры, но во время ремонта он превращен в стильный дом для одной семьи. Внутренние работы не закончены, но дом, тем не менее, полностью пригоден для проживания. К счастью, дом не является охраняемым памятником архитектуры, так что может быть подвергнут дальнейшим преобразованиям.

Фото: KV.EE

В доме два входа. Одна дверь со стороны фасада ведет в небольшую прихожую с бетонным полом, откуда можно попасть на кухню и в мастерскую. С южной стороны дома находится терраса, а дверь ведет на великолепную лестницу.

Фото: KV.EE

С одной стороны нижнего этажа дома расположена кухня-гостиная со встроенной дизайнерской мебели. Другая половина нижнего этажа используется под мастерскую, а окна от пола до потолка выходят прямо на террасу. И на кухне, и в мастерской есть отдельные кладовые, плюс небольшая подсобка, соединяющая эти две комнаты.

Фото: KV.EE

На втором этаже дома три комнаты, одна из них проходная. Кроме того, там же расположен санузел. Туалета в доме два, на каждом этаже. На участке также находится аутентичный сарай с четырьмя кладовыми, амбар, садовый домик, теплица, баня и игровая площадка для детей.

Фото: KV.EE

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