В Таллинне состоится антивоенный митинг «730 дней февраля»

«Мы выходим выразить свою ярость и возмущение действиями фашистского режима Путина и потребовать от мирового сообщества не опускать руки, продолжать и усиливать политическую и военную поддержку Украины. Мир не может позволить себе устать от войны. Каждый день Россия бомбит украинские города, убивает невинных граждан Украины и уничтожает ее инфраструктуру. Недостаточная поддержка украинской армии со стороны западных союзников уже привела к резкому осложнению положения на фронте. Мир также не может позволить себе игнорировать судьбу политических заключенных внутри России. Преследование инакомыслящих в России - составная часть войны, которую путинский режим ведет против ценностей цивилизованного мира», - рассказал организатор мероприятия Reforum Space Tallinn.

Reforum Space Tallinn призывает всех делать все возможное, чтобы приблизить победу Украины и крах путинского режима: «Пока внутри России у граждан нет возможности протестовать, мы будем выходить на акции протеста в свободной Эстонии и напоминать всем о том, какую угрозу для мира представляет собой путинский режим».

Всем желающим предлагают присоединиться к протесту 24 февраля в 14:00 у посольства РФ. Приносите с собой цветы и свечи, приветствуется украинская символика и одежда в желто-синей гамме.