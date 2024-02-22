О произошедшем 19-летняя девушка может говорить только со слезами на глазах. Она ехала домой из университета.

«В центре зашел странный мужчина, он с самого начала выглядел подозрительно. Что-то шептал всю дорогу. Насколько я поняла, он живет на улице Деглава, в этом районе он и хотел выйти, посмотрел на меня, но все-таки не вышел. Сел поближе ко мне, снял куртку и начала самоудовлетворяться, глядя мне прямо в глаза», - рассказала пострадавшая.

Ни один из находившихся в автобусе пассажиров на ситуацию не отреагировал, поэтому она попросила помощи у водителя, который повел себя так же равнодушно.

«Подошла к водителю, объяснила ситуацию. Он сказал, чтобы я просто пересела поближе к нему, вперед. Думала, что мужчина выйдет, но он выходил на той же остановке, что и я. Я спросила у водителя, может ли он не открывать двери, чтобы мужчина не вышел на той же остановке, что и я, но водитель ответил, что это его работа, он не может не выпустить пассажира. К счастью, мне навстречу шла мама», - рассказала пострадавшая.

Представитель Rīgas satiksme Байба Фелдмане-Барташевича указывает, что водителю нужно было незамедлительно сообщить о произошедшем в диспетчерский центр. Случай будет рассмотрен и обсужден с водителем.