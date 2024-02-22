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Ноол об обвинениях в адрес Леванди: может, стоит разок и на себя в зеркало посмотреть?

rus.postimees.ee
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Эрки Ноол.
Эрки Ноол. Фото: Konstantin Sednev

По мнению олимпийского чемпиона, бывшего десятиборца и тренера Эрки Ноола, тем, кто обвиняет тренера по фигурному катанию Анну Леванди следует посмотреть в зеркало, потому что тренер не может быть во всем виноват.

Ноол обратил внимание на заявление Хенна Валлимяэ, члена правления Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики (EADSE), в котором он отметил серьезность выдвинутых против Леванди обвинений, поскольку они исходят от очень уважаемого тренера.

«Для нас такие обвинения не являются неожиданностью, подобные конфликты с более молодыми или менее опытными тренерами были всегда», - сказал ERR Валлимяэ.

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