По мнению олимпийского чемпиона, бывшего десятиборца и тренера Эрки Ноола, тем, кто обвиняет тренера по фигурному катанию Анну Леванди следует посмотреть в зеркало, потому что тренер не может быть во всем виноват.
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Ноол об обвинениях в адрес Леванди: может, стоит разок и на себя в зеркало посмотреть?
Ноол обратил внимание на заявление Хенна Валлимяэ, члена правления Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики (EADSE), в котором он отметил серьезность выдвинутых против Леванди обвинений, поскольку они исходят от очень уважаемого тренера.