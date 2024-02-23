Обусловленное российской агрессией против Украины увеличение расходов эстонского государства на оборону породило вызов, вызвавший турбулентность во внутриполитической жизни нашей страны. Публицист Андрей Кузичкин отмечает, что существенной проблемой для Эстонии стал поиск баланса между социальным благополучием населения и военными нуждами государства, однако в канун Дня независимости выражает уверенность в том, что Эстония справится и с этим, и другими вызовами очень неспокойного времени.
Так получилось, что февраль оказался знаковым месяцем в судьбах России, Эстонии, мира и в моей личной судьбе.
27 февраля (по старому стилю) 1917 года в России произошел переворот, названный Февральской революцией. Эта революция стала повивальной бабкой независимости Эстонии, провозглашенной 24 февраля 1918 года. 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, развязав кровавую бойню и разрушив мир, который уже не будет прежним. 2 февраля этого года исполнилось десять лет, как я живу в Эстонии. 17 февраля исполнился год, как я стал гражданином Эстонской Республики. И мне, конечно, не все равно, что ждет Эстонию, ставшую моей второй родиной, на 107-м году независимости.
Думаю, что Эстонию и жителей страны ждут непростые времена: они уже стучатся в наши двери и заглядывают в окна. Новые вызовы перед эстонским государством появляются чуть ли не каждый день. Главный из них - война в Украине, которая превратилась в тяжелое испытание для мировой экономики и международной политики. И так получилось, что Эстония оказалась на первой линии фронта этой борьбы - на линии, разделившей западную цивилизацию и Россию, стремительно впавшую в варварство.
Поиск баланса
Вопросы национальной безопасности стали для Эстонии приоритетом. Это потребовало существенного увеличения расходов на оборону. И вот здесь сформировался главный вызов, вызвавший турбулентность во внутриполитической жизни нашей страны: поиск баланса между социальным благополучием населения и военными нуждами государства. Формула «пушки вместо масла» этот баланс очевидным образом нарушала и не была принята большей частью эстонского общества. Правительство Эстонии занялось поиском денег для сохранения и роста уровня доходов граждан и для модернизации Сил обороны.
Пришлось выбирать между либеральной моделью «никаких новых налогов и кредитов» и социал-демократической парадигмой «отнять и поделить». Правительственная коалиция выбрала второй путь и инициировала введение новых налогов. Все скандалы, потрясавшие Эстонию в прошлом году, я рассматриваю как результат противоестественного поведения Партии реформ, которая принесла в жертву политической конъюнктуре свои базовые принципы.
То, что рейтинг реформистов упал после выборов в Рийгикогу в два раза, не стало неожиданностью, и партия потеряла поддержку своего традиционного электората. Другое дело, что падение рейтинга спровоцировало внутренний конфликт в партии, когда споры между Андрусом Ансипом и Каей Каллас выплеснулись в публичную сферу. Выносить сор из избы - всегда плохо. Однако насколько плохи дела у Партии реформ на самом деле, покажут июньские выборы в Европарламент. Но!
Настоящая демократия
Но не нужно радоваться кремлевским клевретам в Эстонии и пропагандистам в Москве. Конечно, Россия очень заинтересована в дестабилизации внутриполитической ситуации в Эстонии, которая стала вместе с другими государствами Балтии, Финляндией и Польшей центром консолидации антипутинских сил Европы.
Не случайно Кремль фактически объявил охоту на премьер-министра Эстонии Каю Каллас - такого внимания российских карательных органов не удостаивался еще ни один глава правительства в мире! Однако все, что происходит в Эстонии, это и есть настоящая демократия. Обструкция в Рийгикогу, забастовка учителей, обмен политическими лидерами резкими заявлениями в медиа, раскол в Центристской партии и многое другое - это атрибуты подлинной демократической жизни, устроенной на принципах свободы и политической конкуренции.
В том, что касается будущего Эстонии как независимого государства, равноправного члена европейского сообщества и Североатлантического альянса, среди политиков дискуссий нет. Даже градус евроскептицизма консерваторов из EKRE значительно снизился. Однако в эстонском обществе, к сожалению, до такой консолидации далеко.
Значительная часть русскоязычного населения Эстонии по-прежнему отвергает идею эстонского национального независимого государства. Под влиянием кремлевской пропаганды и семейного воспитания в традициях «русского патриотизма» многие жители страны, как и полвека назад, убеждены, что «советская оккупация» - это миф, что депортация - это просто перемещение населения Балтии из одной части страны в другую, что советский солдат - это освободитель, что эстонский язык учить не нужно, потому что нет у него перспектив.
И, к сожалению, есть немало тех, кто считает Украину и НАТО виновными в войне, развязанной Россией. Много тех, кто оправдывает Путина и даже мечтает, что российская армия придет и освободит русских жителей Эстонии из «национального рабства». Однако кремлевские нарративы распространяют не только русские, есть среди волонтеров Кремля и эстонцы, и украинцы, и азербайджанцы, и представители других народов. Именно эти люди, вне зависимости от национальности и гражданства, становятся добровольно или за деньги проводниками путинской политики в Эстонии.
Освобождение от рашизма
Недавнее задержание в Эстонии десяти агентов российских спецслужб (граждан Эстонии, России и лиц с двумя гражданствами) иллюстрирует это в полной мере. Все это - серьезный вызов для эстонского государства. А стратегии по решению данной проблемы у властей Эстонии нет. Есть только импульсивные действия. Но их последствия бывают неожиданными.
Даже перемещение танка как символа советской эпохи из публичного пространства в музейное привело к потере Нарвы, которая вновь оказалась под контролем «серых кардиналов», ориентированных на Россию. Форсированный перевод русских школ на эстонский язык обучения, кстати, откровенно саботируемый в Нарве, даст положительный эффект нескоро. А серьезные меры по освобождению Эстонии от рашизма нужны немедленные.
Эстония еще до конца не избавилась от последствий советской оккупации, физически сохранившейся в виде памятников и символов СССР. Но страшнее - оккупация ментальная, когда среди жителей Эстонии бродят кремлевские зомби, готовые атаковать по команде хозяина из Москвы. При этом не нужно бороться с «русским миром» как частью цивилизации Пушкина и Толстого, нужно осушить «русское болото» путинизма в Эстонии.
Не случайно Путин перешел к открытым угрозам в адрес стран Балтии, обещая взять под защиту «дискриминируемое русскоязычное население», а министерство иностранных дел России готовит поправки в закон о гражданстве, когда гражданином России может стать каждый русский именно по этническому признаку. Фактически речь идет о насильственной русификации стран с большими русскоязычными диаспорами. Меры против угрозы нужно рассматривать как часть усиления обороноспособности Эстонии. Отступать нам нельзя: позади - Европа!
Проблемы остаются, жизнь продолжается
Но я верю, что все у нас получится. Нужно просто уметь разглядеть за проблемами то, что жизнь продолжается. Путин хотел заморозить Европу и оставить нас голодными - его планы провалились. Да, продукты дорогие, но за год инфляция снизилась с 19% до 3%, а зарплаты и пенсии выросли. Топливными ресурсами страна обеспечена: есть газ, бензин, уголь. Электрогенерация в норме. В домах тепло и светло. Едим свой, эстонский, хлеб и пьем свое, эстонское, молоко.
Эстония по-прежнему в авангарде развития цифрового мира; активно строится Rail Baltic (наблюдаю каждый день, когда еду на поезде на работу), новые логистические маршруты помогут Эстонии восстановить экспорт; строительство новых зданий, сооружений и предприятий идет по всей Эстонии; переориентация промышленности на производство современных видов вооружений открывает перспективы создания новых рабочих мест. Однако не буду работать пресс-секретарем премьера, пусть отчитываются сами.
Я же хочу всех жителей страны, для кого дороги такие ценности, как свобода, право и достоинство, поздравить со 106-й годовщиной независимости Эстонской Республики! Желаю всем сил, здоровья и веры в себя, в свои способности изменить жизнь к лучшему!