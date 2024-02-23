В том, что касается будущего Эстонии как независимого государства, равноправного члена европейского сообщества и Североатлантического альянса, среди политиков дискуссий нет. Даже градус евроскептицизма консерваторов из EKRE значительно снизился. Однако в эстонском обществе, к сожалению, до такой консолидации далеко.

Значительная часть русскоязычного населения Эстонии по-прежнему отвергает идею эстонского национального независимого государства. Под влиянием кремлевской пропаганды и семейного воспитания в традициях «русского патриотизма» многие жители страны, как и полвека назад, убеждены, что «советская оккупация» - это миф, что депортация - это просто перемещение населения Балтии из одной части страны в другую, что советский солдат - это освободитель, что эстонский язык учить не нужно, потому что нет у него перспектив.

И, к сожалению, есть немало тех, кто считает Украину и НАТО виновными в войне, развязанной Россией. Много тех, кто оправдывает Путина и даже мечтает, что российская армия придет и освободит русских жителей Эстонии из «национального рабства». Однако кремлевские нарративы распространяют не только русские, есть среди волонтеров Кремля и эстонцы, и украинцы, и азербайджанцы, и представители других народов. Именно эти люди, вне зависимости от национальности и гражданства, становятся добровольно или за деньги проводниками путинской политики в Эстонии.

Освобождение от рашизма