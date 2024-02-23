Два года назад празднование Дня независимости Эстонии совпало с началом полномасштабного военного вторжения России в Украину. Публицист Ева Пунш пишет, что с тех пор в дате 24 февраля сочетаются праздник и скорбь, что так будет всегда, и в то же время напоминает, что и независимость Эстонии была не подарком, а выстраданным завоеванием, огромной ценностью, полученной немалыми жертвами. Ценностью, которую во что бы то ни стало нужно сохранить.
ЕВА ПУНШ ⟩ Эстонское государство все еще в юном возрасте, но испытаний на его долю выпало очень много
24022024 - такое зеркальное число. Дата-палиндром.
106 лет Эстонской республике.
Я прекрасно помню, как широко праздновался столетний юбилей. Сто лет для страны - это ведь совсем немного, практически юность.
В 2022 году праздник оказался суровым. С самого начала торжественных мероприятий уже было известно, что Россия напала на Украину, и в этом контексте совсем по другому смотрелась военная техника на улицах Старого города, по другому звучали речи на площади Свободы, по другому воспринималось и вечернее факельное шествие.
Я в тот день работала в маленьком кафе на улице Харью. Kiluvõileib, бутербродные шпажки с эстонским флагом, горячий кофе - с 6 утра, мы открылись пораньше для тех, кто начал день с торжественной церемонии поднятия флага. Наше кафе находилось прямо напротив памятных табличек о бомбардировке Таллинна в марте 1944 года. Этот текст с 24 февраля 2022 года тоже стал читаться иначе.
С рассветом на нашу улицу стала подъезжать военная техника. И я тогда уже отметила, что у некоторых военных в петлицах были украинские ленточки. Позже и фонари на площади Свободы зажглись этими цветами, украинский флаг был размещен на здании. На следующий день на этой же площади был митинг в поддержку Украины, и с тех пор украинские флаги стали повсеместны, как в Таллинне, так и в других европейских столицах.
Находящийся по соседству от моего места работы магазин одежды одел витринные манекены в синие и желтые платья. Старый грузовик на горке Харью тоже был раскрашен в эти цвета.
В магазине Kunst ja Hobi желтые и синие ленточки не надо было искать специально среди других цветов, они уже лежали на прилавке, потому что спрос на них был повышенный.
В те дни очень часто звучал призыв «Нет войне!», но со временем контекст и этого лозунга изменился. Отрицание войны не приближает победы. Те, кто на третьем году продолжает твердить, что он против войны, скорее всего имеет в виду: «А давайте просто перестанем снабжать Украину оружием, и тогда война закончится. Мы за мир!». Но мир возможен лишь только после победы Украины.
Помню, как через неделю после 24 февраля на улицу Харью приехала эстонская хуторская семья, они поставили напротив нашего кафе столик, на который водрузили большие термосы с борщом, черный хлеб и сало, и объявили бесплатную раздачу украинского борща - всем, кто поддерживает Украину.
Я тогда нашла в интернете известную американскую фотографию с вывеской ресторана, предлагающего всем бесплатный борщ в день смерти Сталина (точнее, в день объявления о его смерти), и побежала показывать эту картинку эстонцам. Глава семьи, раздающей борщ, важно кивнул, что да, именно эту аналогию он и имел в виду. В первые дни, недели, месяцы поддержка Украины в эстонском обществе была очень сильна.
Прошло два года. Война в Украине стала «привычным фоном», сместилась с первых лент новостей. Риторика не изменилась, но чувствуется «усталость от темы». После разоблачения недобросовестных пожертвователей упали и частные сборы.
Но война же не закончилась.
И теперь навсегда связаны этой датой день независимости Эстонии и начало активной фазы войны в Украине. Теперь навсегда 24 февраля - и праздник, и скорбь.
И для меня очень важной показалась художественная акция накануне праздника - с билбордами в трех районах Таллинна, где изображены столичные многоквартирные дома, как они выглядели бы после бомбежки. Это не угроза и не провокация, это напоминание, что война не закончилась, война рядом, война может прийти и в твой дом.
Невозможно бесконечно закрывать глаза и делать вид, что живешь в другом мире. Мир у нас один на всех - небольшая планета Земля. Я знаю, что многие считают эту акцию неудавшейся из-за шквала негатива в соцсетях: «это что - визуализация желаний? Почему мой ребенок должен на это смотреть? Это вы так видите наши дома после действий НАТО?»; но на мой взгляд, это как раз удача, если эти плакаты так задели, если про них столько говорят, значит, получилось всколыхнуть. Вот если бы плакаты проигнорировали, не заметили, это было бы провалом.
И даже если считать, что 106 лет для страны - это еще совсем юный возраст, то стоит помнить, сколько Эстонии пришлось испытать и вынести за этот век, учитывая, что на половину этого срока (фактически на полвека) независимость была утрачена. Что эстонцы воевали друг с другом на своей земле, но на чужой войне. Независимость страны - это не подарок, это выстраданное завоевание, огромная ценность, полученная немалыми жертвами.
И мне так хочется, накануне 106-й годовщины пожелать Эстонии сохранить, отстоять, защитить свою независимость. Уязвимость маленькой страны рядом с большим и агрессивным соседом может вселять тревогу, но история Эстонии дает и надежду.
Да, я не родилась и не выросла в Эстонии, я переехала сюда уже взрослым человеком, это был мой осознанный выбор. Уже девять лет я не перестаю влюбляться в Эстонию. Здесь растет, учится мой ребенок, а значит, для меня очень важно будущее этой прекрасной страны. Также как и настоящее, и прошлое. Нам и нашим детям досталось трудное время, и я рада разделить его с Эстонией, в которую я верю.