ЕВА ПУНШ ⟩ Эстонское государство все еще в юном возрасте, но испытаний на его долю выпало очень много

Но война же не закончилась.

И теперь навсегда связаны этой датой день независимости Эстонии и начало активной фазы войны в Украине. Теперь навсегда 24 февраля - и праздник, и скорбь.

И для меня очень важной показалась художественная акция накануне праздника - с билбордами в трех районах Таллинна, где изображены столичные многоквартирные дома, как они выглядели бы после бомбежки. Это не угроза и не провокация, это напоминание, что война не закончилась, война рядом, война может прийти и в твой дом.

Невозможно бесконечно закрывать глаза и делать вид, что живешь в другом мире. Мир у нас один на всех - небольшая планета Земля. Я знаю, что многие считают эту акцию неудавшейся из-за шквала негатива в соцсетях: «это что - визуализация желаний? Почему мой ребенок должен на это смотреть? Это вы так видите наши дома после действий НАТО?»; но на мой взгляд, это как раз удача, если эти плакаты так задели, если про них столько говорят, значит, получилось всколыхнуть. Вот если бы плакаты проигнорировали, не заметили, это было бы провалом.