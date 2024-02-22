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Спасательный департамент призывает людей принять меры: «Человек курил, уснул и загорелась кровать»

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Пожар в частном жилом доме. Фотоснимок носит иллюстративный характер.
Пожар в частном жилом доме. Фотоснимок носит иллюстративный характер. Фото: Päästeamet

Год только начался, а в Эстонии за первые полтора месяца в результате пожаров погибли семь человек. По данным Спасательного департамента, четыре человека погибли в январе, а еще три - в феврале. Из них три человека погибли в Харьюмаа, два - в Тартумаа, один - в Пярнумаа и еще один - в Ярвамаа. 

Эти трагические случаи подчеркивают важность соблюдения правил пожарной безопасности и внимательного отношения к риску возгорания в домашней среде. Пожары могут произойти внезапно и распространяться быстро, поэтому необходимо принимать меры предосторожности для защиты себя и своих близких.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Дарьи Денисовой, зимой пожары происходят в жилых домах чаще. «Начинается отопительный сезон: люди топят печи, включают чаще электроприборы и так далее», - говорит она.

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