Спасательный департамент призывает людей принять меры: «Человек курил, уснул и загорелась кровать»

Год только начался, а в Эстонии за первые полтора месяца в результате пожаров погибли семь человек. По данным Спасательного департамента, четыре человека погибли в январе, а еще три - в феврале. Из них три человека погибли в Харьюмаа, два - в Тартумаа, один - в Пярнумаа и еще один - в Ярвамаа.