Спасательный департамент призывает людей принять меры: «Человек курил, уснул и загорелась кровать»

Год только начался, а в Эстонии за первые полтора месяца в результате пожаров погибли семь человек. По данным Спасательного департамента, четыре человека погибли в январе, а еще три - в феврале. Из них три человека погибли в Харьюмаа, два - в Тартумаа, один - в Пярнумаа и еще один - в Ярвамаа.
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Эти трагические случаи подчеркивают важность соблюдения правил пожарной безопасности и внимательного отношения к риску возгорания в домашней среде. Пожары могут произойти внезапно и распространяться быстро, поэтому необходимо принимать меры предосторожности для защиты себя и своих близких.