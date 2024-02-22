В ближайшее время премьер-министру и лидеру Партии реформ Кае Каллас предстоит принять важное решение: стремиться ли к тому, чтобы стать ведущим кандидатом от объединяющей либеральные партии ALDE на выборах в Европарламент?
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Страны Балтии и Польша выдвинут достойных конкурентов: поборется ли Каллас за престижную должность в Европарламенте?
Выборы в Европарламент пройдут в июне этого года, новый состав Еврокомиссии вступит в должность осенью, но переговоры о должностях уполномоченных начнутся сразу после выборов.