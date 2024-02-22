Страны Балтии и Польша выдвинут достойных конкурентов: поборется ли Каллас за престижную должность в Европарламенте?

Выборы в Европарламент пройдут в июне этого года, новый состав Еврокомиссии вступит в должность осенью, но переговоры о должностях уполномоченных начнутся сразу после выборов.

Пост верховного представителя по иностранным делам, безусловно, будет разделен между партиями, образующими правящую коалицию, однако если нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет переизбрана, то может появиться и новый пост комиссара по обороне. Кроме того, будет разделено место председателя Совета ЕС.