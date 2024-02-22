Из-за ремонта трубопровода некоторые дома столичного района не будут отапливаться

Предприятие теплоснабжения Utilitas поздно вечером в четверг приступит к ремонту трубопровода централизованного теплоснабжения по Нымме-теэ в Таллинне, ремонт продолжится до ранего утра пятницы, и в это время некоторые дома не будут отапливаться.