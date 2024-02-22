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Из-за ремонта трубопровода некоторые дома столичного района не будут отапливаться

BNS
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Здание предприятия Uilitas.
Здание предприятия Uilitas. Фото: Eero Vabamägi

Предприятие теплоснабжения Utilitas поздно вечером в четверг приступит к ремонту трубопровода централизованного теплоснабжения по Нымме-теэ в Таллинне, ремонт продолжится до ранего утра пятницы, и в это время некоторые дома не будут отапливаться.

Ремонтные работы начнутся в 23:00 в четверг и завершатся в 5:00 в пятницу.

В связи с ремонтными работами в некоторые здания клиентов Utilitas на улицах Таммсааре, Марси, Нымме, Окса, Риви, Самму, Сеэби, Сийли, Сыякооли, Талли, Тонди и Тюве не будет подоваться отопление. Utilitas проинформировала управляющих зданиями о перебоях в теплоснабжении.

Ограничений на движение транспорта в связи с проведением работ не будет.

Utilitas приносит извинения клиентам за неудобства.

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