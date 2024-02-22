Новые измерения сделали Эстонию богаче на 95 островов

В ходе новой картографии была уточнена и площадь Эстонии, которая теперь составляет 45 335 квадратных километров, таким образом, площадь уменьшилась на четыре квадратных километра. «Благодаря предыдущему точному и современному картографированию 2012 года нам стало известно, что давно используемое значение площади в 45 225 квадратных километров значительно меньше реальной, а в 2012 году площадь Эстонии составляла 45 339 квадратных километров. Сейчас площадь Эстонии на четыре квадратных километра меньше, чем было написано в предыдущих справочниках, и нам придется привыкать к новым официальным цифрам», – сказала Паутс, по словам которой объяснение столь небольшой разницы в площади может заключаться в более точном картографировании и еще более улучшенными исходными данными. Обновленная площадь Эстонии и количество островов будут изменены в справочниках, Википедии и других источниках.