Земельный департамент составляет карту побережья Балтийского моря и крупных озер каждые восемь лет, в результате чего число эстонских морских островов увеличилось с 2222 до 2317 – новая площадь Эстонии составляет 45 335 квадратных километров.
Новые измерения сделали Эстонию богаче на 95 островов
Основой для картирования береговой линии послужили аэрофотоснимки, собранные самолетом земельного управления в 2020 году, и данные воздушного лазерного сканирования, с помощью чего уточнили количество морских островов, а также площадь Эстонии. Согласно новому картографированию, количество морских островов увеличилось с 2222 до 2317.
«Береговая линия Балтийского моря постоянно меняется. На береговую линию влияет послеледниковое поднятие, вызывающее подъем уровня поверхности земли, а также непрерывные процессы береговой эрозии и аккреции, особенно интенсивные во время штормов. Поэтому время от времени береговую линию приходится наносить на карту заново», – пояснила Леа Паутс, руководитель отдела пространственных данных Земельного департамента.
В ходе новой картографии была уточнена и площадь Эстонии, которая теперь составляет 45 335 квадратных километров, таким образом, площадь уменьшилась на четыре квадратных километра. «Благодаря предыдущему точному и современному картографированию 2012 года нам стало известно, что давно используемое значение площади в 45 225 квадратных километров значительно меньше реальной, а в 2012 году площадь Эстонии составляла 45 339 квадратных километров. Сейчас площадь Эстонии на четыре квадратных километра меньше, чем было написано в предыдущих справочниках, и нам придется привыкать к новым официальным цифрам», – сказала Паутс, по словам которой объяснение столь небольшой разницы в площади может заключаться в более точном картографировании и еще более улучшенными исходными данными. Обновленная площадь Эстонии и количество островов будут изменены в справочниках, Википедии и других источниках.
Морские острова при картографировании учитываются начиная с площади сто квадратных метров, минимальный размер островов в стоячей и проточной воде составляет 20 квадратных метров. Новые острова – это, в основном, небольшие островки, которых становится больше в мелководном прибрежном море. Новые острова не сразу получают свой топоним.
«Будут ли они вообще названы и как они будут называться, зависит от их постоянства, особенностей и того, нужно ли будет людям их называть – например, чтобы объяснить друзьям, куда они отправились в поход на каноэ летом или на коньках зимой», – сказала Паутс.
Береговая линия отмечает положение среднего многолетнего уровня воды. Между двумя картографированиями в 2012 и 2020 годах изменилась система высот Эстонии, Эстония перешла с Кронштадского футштока на Амстердамский, но изменение системы высот не влияет на расположение береговой линии. Однако, в отличие от предыдущего картографирования, на этот раз использовались более точные исходные данные, поскольку береговые станции, измеряющие уровень морской воды, автоматизированы и включены в сеть высот Эстонии.
Более точные временные ряды уровней воды позволили Земельному департаменту составить карту береговой линии с учетом региональных различий, так, например, средний уровень воды в Нарва-Йыэсуу и Хийумаа отличается почти на восемь сантиметров.
В качестве новой услуги Земельный департамент предоставил в Топографической базе данных Эстонии (ETAK) открытый доступ к данным слоя цифровой карты с данными всех островов, включая острова стоячих и проточных водоемов. По возможности к острову добавлены название и ссылка на регистр географических названий, а также ссылка на Инфосистему природы Эстонии, то есть код EELIS. В ближайшее время база данных будет доступна как для загрузки с геопортала, так и в виде сервиса векторных данных (WFS – Web Feature Service).