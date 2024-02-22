Март в Ласнамяэ – месяц йоги

Занятия будут проходить по четвергам 7, 14, 21 и 28 марта в центре культуры «Линдакиви» (улица Яана Коорти, 22). Тренировки будут проходить под руководством тренера Энели Яагер. На занятия желательно приходить в удобной спортивной одежде. На месте имеются маты для занятия йогой.

Зарегистрироваться можно по ссылке https://forms.gle/a8Eup1LeazZriWTGA или позвонив по номеру телефона 645 7702. Если после регистрации по какой-то причине вы не сможете принять участие в занятиях, необходимо предупредить об этом по номеру 645 7702.

В целях обеспечения безопасности организаторы просят принимать участие в занятиях только здоровыми. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется остаться дома.