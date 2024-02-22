Перевернутый эстонский флаг на первой полосе «Столицы» возмутил оппозиционера в горсобрании Таллинна

Представитель «Отечества» Карл Сандер Касе пишет в своей записи:

«Городские СМИ, должно быть, пытались поместить на обложку милую картинку? Но все-таки раздражает, что флаг Эстонии на ней перевернут.

Или как выглядел этот процесс?

1) Дети садятся и берут флажки. Фотограф видит, что это скучно, и переворачивает один флаг?

2) Дети сидят с флажками. Один флажок держится перевернутым. Никому не приходит в голову повернуть флаг правильно?

3) Из набора фотографий выбирают лучшую, и выбирается именно это изображение

4) Редакция решает все это отправить в печать»

Редакция Rus.Postimees попросила руководителя городских медиа в таллиннском Центре стратегического управления Кристину Россман прокомментировать возмущение депутата от «Отечества» и объяснить, почему на обложке издания оказалось такое изображение.

По ее словам, речь идет о крайне досадной оплошности, которую в последний момент сдачи номера действительно пропустили несколько человек. Все внимание было сфокусировано на трогательном моменте, когда малыш протягивает флажок подружке.

«Разумеется, в данном случае не идет речи о каком-либо злом намерении, поэтому приносим свои извинения всем, чьи чувства задела эта фотография с детьми», - сказала Кристина Россман.