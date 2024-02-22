В пятницу в 9 часов утра в Кадриоре Карис передаст меч офицера Сил обороны с номером 0001 флагманской группе Сил обороны для использования на параде в честь Дня Республики. После этого состоится церемония присвоения полковнику Андрусу Мерило звание бригадного генерала.

В четверг правительство одобрило предложение министра обороны Ханно Певкура назначить полковника Андруса Мерило командующим Силами обороны сроком на пять лет.

Министр обороны предложил полковнику Андрусу Мерило занять пост командующего Силами обороны. Полковник Андрус Мерило дал на это свое согласие и подтвердил соответствие требованиям должности. Комиссия по национальной обороне Рийгикогу поддержала предложение министра обороны.

Согласно закону о воинской службе, правительство командующего Силами обороны сроком на пять лет по предложению министра обороны назначает с учетом мнения комиссии по гособороне Рийгикогу.

Правительство также одобрило в в четверг увольнение генерала Мартина Херема с должности главы Сил обороны.