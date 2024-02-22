Один из лучших футболистов мира получил почти 5 лет на изнасилование

Инцидент произошел в декабре 2022 года, и футболист больше года находился под стражей, пока шло разбирательства. Он несколько раз просил выпустить его под залог, но в этой просьбе Алвесу всегда отказывали, ссылаясь на то, что он может сбежать.

Изначально прокуратура запросила девять лет заключения, но окончательное решение все же оказалось более мягким. Помимо этого, Алвес должен выплатить пострадавшей 150 000 евро компенсации.

Стоит отметить, что Алвес отрицал обвинения и путался в показаниях. Жертва рассказала, что Алвес швырнул ее на пол в туалете, ударил, принуждал к оральному сексу, несмотря на сопротивление, и изнасиловал.

Алвес считается вторым наиболее титулованным футболистом после Месси. У него 43 трофея, завоеванных со сборной Бразилии и клубами, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ.