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Подозрительно: реклама настенного покрытия по выгодной цене слишком много обещает

Вера Копти
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Рекламное фото: интернет-магазин предлагает клейкую отделочную пленку с изображением натуральных камней.
Рекламное фото: интернет-магазин предлагает клейкую отделочную пленку с изображением натуральных камней. Фото: скриншот с сайта интернет-магазина

Всем пользователям соцсетей хорошо известно: стоит только подумать о какой-то покупке и спонтанно заглянуть на соответствующую страничку в интернете, как в вашей ленте с пугающей периодичностью и все нарастающей частотой начнут мелькать видеоролики с заманчивыми предложениями. Как устоять?

Это могут быть бесконечные диваны, если вы планируете купить мягкую мебель, или отделочные материалы, если задумали ремонт. В моем случае это - клейкая пленка для отделки стен с выпуклым рисунком, имитирующим то керамическую плитку, то натуральный камень или дерево. Цена, естественно, низкая, качество обещано просто фантастическое, ссылки ведут в интернет-магазины, но даже если это не скам, а реально действующий «посылторг», то стоит ли тратить деньги на обещания неизвестных продавцов и/или производителей?

Разобраться, как относиться к эффектной, но назойливой рекламе в соцсетях, помогла дизайнер интерьера магазина K-rauta Tondi Вероника Дейкова.

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