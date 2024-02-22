Подозрительно: реклама настенного покрытия по выгодной цене слишком много обещает

Это могут быть бесконечные диваны, если вы планируете купить мягкую мебель, или отделочные материалы, если задумали ремонт. В моем случае это - клейкая пленка для отделки стен с выпуклым рисунком, имитирующим то керамическую плитку, то натуральный камень или дерево. Цена, естественно, низкая, качество обещано просто фантастическое, ссылки ведут в интернет-магазины, но даже если это не скам, а реально действующий «посылторг», то стоит ли тратить деньги на обещания неизвестных продавцов и/или производителей?