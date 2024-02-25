Психолог Никита Григорьев: любой страх – это страх смерти

«Тот адреналин, который вызывает свойственные страху реакции: сердцебиение, панику, дрожь – это физиологический сигнал для всего нашего организма, что я сейчас умру, причем, даже если опасность нереальная – рассказал специалист. – Мозг так устроен, что если появляется что-то пугающее, а я не успел разобрать что это, но оно уже рядом, и это вызывает у меня огромный выброс адреналина, образ того, что вызвало страх, отпечатывается в нейронах мозга, и всю мою жизнь что-то похожее будет вызывать страх смерти. Причем, до того, как я успел осознать и оценить, насколько это на самом деле опасно».