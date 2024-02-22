ВЫ ИХ ВИДЕЛИ? ⟩ У торгового центра средь бела дня угнали машину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения синего BMW и людей, изображенных на фотографиях, которые подозреваются в совершении преступления против собственности у торгового центра Tartu Kaubamaja.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении транспортного средства или людях на фотографии, просят сообщить об этом по телефону 112.