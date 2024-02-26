Психиатр: алкоголь – это опасное успокоительное

«Перед полетом люди, как правило, снимают страх двумя способами: или алкоголь, или успокоительные. С алкоголем есть сильный подвох, – объяснил врач. – Алкоголь также может и стимулировать паническую атаку. Со временем он теряет свой эффект, может возникать зависимость – если часто летать или если люди снимают им тревогу каждый день».

Поэтому доктор советует обратить внимание на успокоительные: «Хотя бы ксанакс. Работает изумительно, даже если он просто находится в кармане. Человек понимает, что у него есть скорая помощь: если ему станет плохо, он может его принять. Но, как правило, не принимает – он уже спокоен».

А можно ли избавиться от фобий не временно, а навсегда? На этот вопрос попытаются ответить герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 26 февраля в 20:30. Ведущая – Елена Соломина.