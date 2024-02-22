Проект безопасной ночной жизни стал важнейшим предупредительным делом прошлого года

«Наша цель - не трезвая ночная жизнь, а повышение осведомленности о том, как во время вечеринок сохранить свое здоровье и проявлять уважение к окружающим. Все должны возвращаться домой в целости и сохранности», - сказал Оя, отметив, что многие проблемы ночной жизни на самом деле можно предотвратить, они не являются ее естественной частью.

По словам руководителя службы Ööhaldjad Марит Оя, позитивно то, что люди уже знают о ночных феях и все чаще обращаются к ним во время мероприятий.

«Участники ночной жизни чаще всего обращаются к нам за информацией о тестировании на наркотики, о том, будет ли оно предлагаться в качестве услуги в Эстонии и если да, то в какой момент. Также бывает необходимо прояснять различные мифы, связанные с наркотиками. Кроме того, ходим по вечеринке и следим за самочувствием каждого, при необходимости общаемся с человеком и предлагаем помощь и поддержку», - пояснила Марит Оя, добавив, что их цель не в том, чтобы играть в охранников и выгонять кого-то с вечеринки, а в том, чтобы поддерживать людей, чтобы они могли принимать максимально здоровые решения.

Победитель конкурса получает от ERGO премию в размере 3000 евро. Призовые деньги планируется направить на предупредительные мероприятия.