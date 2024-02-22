Страховая компания ERGO и Postimees уже в третий раз искали самое выдающееся предупредительное дело ушедшего года, то есть людей и организации, которые сделали что-то очень важное, чтобы жизнь стала безопаснее для каждого из нас.
Проект безопасной ночной жизни стал важнейшим предупредительным делом прошлого года
Предупредительное дело 2023 года было определено в результате длительного рассмотрения, с помощью народного голосования. Сначала ERGO и Postimees просили людей представить кандидатов, а затем были отобраны девять достижений и снова выставлены на публичное голосование.
Больше всего людям понравился проект Института развития здоровья «Безопасная ночная жизнь», получивший наибольшее количество голосов. В тройку лидеров также попали проект Тартуской высшей школы здравоохранения Aita päästa elu и центры Perepesad.
«Хотя употребление наркотиков является скрытым явлением, точные данные о котором получить трудно, на основании различных исследований можно констатировать, что употребление наркотиков в свободное время, в ночных клубах, на фестивалях, и просто для развлечения и отдыха представляет собой важную часть всего употребления наркотических веществ», - пояснил Микк Оя, руководитель проекта Ööhaldjad и старший специалист Центра по борьбе с наркотиками и наркозависимостью Института развития здоровья.
До сих пор большая часть связанной с противодействием наркотикам деятельности в Эстонии была сосредоточена на предотвращении регулярного употребления, а вот нерегулярному и рекреационному употреблению наркотиков в ночной жизни внимания уделяли мало.
В 2022 году Институт развития здоровья, Департамент полиции и погранохраны и клуб HALL начали искать решение вопроса, как оказать поддержку людям в развлекательной среде, чтобы сохранить их здоровье и жизнь.
«Мы разработали проект более безопасной ночной жизни с новым подходом, в ходе которого появилась новая роль - Ööhaldjad, Ночные феи», - рассказал Оя. Ночные феи-волонтеры помогают предотвратить и снизить вред, причиняемый употреблением наркотиков, поддерживая благополучие и здоровье отдыхающих. Они следят за тем, чтобы вечеринка была безопасной, и при необходимости оказывают участникам незаметную поддержку.
«Наша цель - не трезвая ночная жизнь, а повышение осведомленности о том, как во время вечеринок сохранить свое здоровье и проявлять уважение к окружающим. Все должны возвращаться домой в целости и сохранности», - сказал Оя, отметив, что многие проблемы ночной жизни на самом деле можно предотвратить, они не являются ее естественной частью.
По словам руководителя службы Ööhaldjad Марит Оя, позитивно то, что люди уже знают о ночных феях и все чаще обращаются к ним во время мероприятий.
«Участники ночной жизни чаще всего обращаются к нам за информацией о тестировании на наркотики, о том, будет ли оно предлагаться в качестве услуги в Эстонии и если да, то в какой момент. Также бывает необходимо прояснять различные мифы, связанные с наркотиками. Кроме того, ходим по вечеринке и следим за самочувствием каждого, при необходимости общаемся с человеком и предлагаем помощь и поддержку», - пояснила Марит Оя, добавив, что их цель не в том, чтобы играть в охранников и выгонять кого-то с вечеринки, а в том, чтобы поддерживать людей, чтобы они могли принимать максимально здоровые решения.
Победитель конкурса получает от ERGO премию в размере 3000 евро. Призовые деньги планируется направить на предупредительные мероприятия.
Цель проводимого под эгидой ERGO конкурса - привлечь внимание к важности профилактики и основанного на профилактике мышления, а также отметить людей и организации, которые ежедневно вносят свой вклад в то, чтобы сделать наше общество более здоровым и безопасным.
В этом году в финальном туре конкурса приняли участие девять важных инициатив (в случайном порядке): проект безопасной ночной жизни Ööhaldjad, первый фестиваль психического здоровья Olemise võlu, проект Тартуской высшей школы здравоохранения Aita päästa elu, общественные центры профилактики и семейной работы Perepesad, тренинг по повышению безопасности обучения по интересам Abivajava lapse märkamine, тренинг по безопасности на море Meri ja mina ka, клуб чтения для украинских детей Kolo, каток, построенный волонтерами-спасателями из Кехтна, а также помощник полицейского Лембит Нугис, долгое время вносивший вклад в обеспечение общественной безопасности.
В прошлом году звания лучшей предупредительной инициативы был удостоен аккаунт в социальной сети Liikumismängud, созданный преподавателем физкультуры Сиймом Тыниссоном, а в позапрошлом году главный приз получил канал социальных сетей Fuudish, который борется за чистую пищу.