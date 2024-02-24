24 февраля Эстония отмечает День независимости. Блогер и гражданский активист Даниил Куракин считает, что несмотря на все сложности текущего исторического момента, Эстония представляет из себя зрелое общество, познавшее и пережившее диктатуру, но при этом не испорченное ею, и что полвека оккупации не лишили Эстонию стремления быть свободной страной, открытой для тех, кто эту свободу ценит, и строгой к тем, кто хочет ее забрать.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Главный гарант свободы Эстонии – не пятая статья устава НАТО, а ее жители
Мы живем на фоне исторических потрясений и глобальной нестабильности уже где-то с 2020 года, ставшего для нашего общества моментом входа в эдакий тоннель, по мере продвижения в котором с каждым шагом становится все темнее. Скажем себе честно, свое 106-летие Эстония отмечает с меньшей уверенностью в будущем в сравнении с предыдущими годовщинами.
Пугающая неопределенность и разумный оптимизм
У каждого свой определяющий фактор, чтобы так полагать, но, наблюдая за общественными дискуссиями на эту тему, можно различить осязаемую картину, на которой можно выделить два фактора: экономический кризис со всеми вытекающими последствиями и экзистенциальная угроза с востока. И уже каждый сам для себя выбирает, что ему ближе.
Я не могу для себя разделить эти два фактора, поскольку они друг с другом переплетаются. Наше экономическое положение в целом в меньшей степени обусловлено внутренними проблемами, и в большей - факторами, на которые мы мало можем повлиять. Сначала это была пандемия, теперь на нас оказывает влияние война в Украине, и кто знает, с какими трудностями мы столкнемся в будущем. И эта неопределенность, я уверен, пугает многих. Но есть кое-что, что заставляет меня быть относительно спокойным за нашу страну. И это даже не пятая статья устава НАТО, это жители нашей страны.
Меня очень вдохновляет та грамотность, с которой наша страна и наше общество реагируют на сложившиеся вызовы. Если по миру блуждает смертельный вирус, мы не боимся, а следуем правилам и стараемся обезопасить себя и своих близких, используя маски и вакцинируясь. Если агрессивный сосед нападает на демократическое европейское государство, мы все вместе поддерживаем жертву агрессии, и не словом, а делом, кто на что способен.
Возможно, мы и боимся того, что Россия может с танками сунуться к нам, но мы точно не собираемся ей потакать или задабривать ее. Мы твердо и уверенно, во всеуслышание говорим, что делать так, как делает Россия, нельзя. За развязанную войну последует наказание, и России придется заплатить. Само собой, им там за речкой не нравится, что кто-то столь нагло указывает на их грехи, после чего от них следует соответствующая реакция.
Российский протест в отношений наших действий проявляется разными методами: от отправки мигрантов на границу, чтобы посеять хаос, до объявления в розыск премьер-министра страны. Мы понимаем угрозу, но свобода и честность перед собой для нас важнее. Мы не можем позволить себе отмалчиваться и принимать позицию «моя хата с краю». Наша история нам этого не позволяет.
Эстония - такой же участник происходящего, как и любая другая страна, и игнорировать такие вещи, как бесконечный произвол нашего соседа, мы не имеем права. Мы - зрелое общество, познавшее и пережившее диктатуру, но при этом не испорченное ею. 50 лет оккупации не прошли бесследно, но точно не изменили одного - стремления Эстонии быть свободной страной, открытой для тех, кто эту свободу ценит, и строгой к тем, кто хочет ее забрать.
Нельзя договариваться с агрессором
В последнее время я очень часто стал замечать мнение, что Эстония не должна провоцировать агрессию со стороны восточного медведя, а должна сидеть тихо и не заявлять о себе. Иные же и вовсе говорят, что с диктатором нужно договориться, и, игнорируя войну, жить в мире с Россией, чтобы та не напала уже на нас. Хотелось бы сказать таким людям, что прятать голову в песок - это позиция слабого, а агрессор слабость всегда чувствует и умело ею пользуется.
Такими действиями наша страна себе лучше не сделает, а наоборот, постепенно перейдет в подчинение восточному соседу. Хотим ли мы этого для нашей Эстонии? Лишить себя свободы? Я так не думаю. Жить так, чтобы, не дай бог, не поссориться с абьюзером, это прямая противоположность свободе. Таким персонажам всегда нужно давать любого рода отпор, несмотря на то, что это может быть страшно.
И если агрессор нападет, это будет не вина тех, кто говорил о нем правду, это будет вина исключительно агрессора. Поэтому у нас нет вопросов к поддержке Украины, поэтому мы всецело осуждаем Россию и используем любые возможности, чтобы агрессору жилось хуже.
Для Эстонии страшнее должна быть потеря свободы. Той самой свободы, которой наши предки добивались не единожды, каждый раз преодолевая все беды и в трудные минуты поддерживая друг друга. Свобода - это та ценность, о которой мы прежде всего думаем в День независимости, и за которую стоим.
Очарование Эстонии - и в ее размерах
Другая важная тема для нашего общества, мимо которой я не могу пройти, это отношение к своей стране. Эстония - это маленькое государство, из-за чего местные жители испытывают к своей стране особый трепет. Разъезжая по небольшим эстонским городам и поселкам, каждый раз удивляешься, насколько все чисто и ухоженно.
Всем, кто в это не верит, рекомендую почаще выезжать южнее, за пределы Таллинна, где находится настоящая Эстония. Где помимо чистого лесного воздуха и походных троп можно найти высокотехнологичную школу или качественное городское пространство, причем даже в самых небольших городах. В благоустроенности населенного пункта и проявляется любовь людей к своей стране, и по качеству этого показателя мы догоняем наших северных соседей.
В таких вещах ведь и кроется психология маленького народа. Эстонцы не бегут за каким-то мнимым величием и не пытаются что-то кому-то доказать, а просто живут свою жизнь, стараясь сделать ее для себя комфортнее. В отличие от бывших и нынешних империй, у нас нет имперского комплекса в отношении других народов.
Мы - небольшая страна, без гигантского багажа привилегий, свойственных крупным государствам, за своей спиной. Вернув себе нашу свободу, мы должны были найти свой собственный путь к успеху и мы его нашли. Эстония стала технологически развитой, создала работающие демократические институты, привлекла инвестиции с разных уголков мира.
С Эстонии берут пример большие страны
По многим показателям, таким, как уровень жизни, верховенство права, свобода слова, нас ставят в пример более крупным странам, в том числе и европейским. Мы смогли этого всего добиться и ничто уже не сможет у нас это отнять. За право жить на своей земле и по своим законам эстонцы готовы стоять до конца, невзирая ни на какие внешние угрозы.
Все вышесказанное дает мне право гордиться той страной, которую мы построили. Страна-реалист, которая знает цену свободе, помогает тем, чья свобода под угрозой. Страна-инноватор с небольшой территорией, но достаточно большим спектром возможностей, которые интересуют весь остальной мир, и реальными примерами инноваций, таких как Starship, Wise или Bolt.
Страна-сокровищница, которую интересно исследовать, каждый раз находя для себя что-то новое вне зависимости от спектра интересов. Истинный патриотизм рождается именно в таких странах, как Эстония, потому что наша страна имеет за своими плечами как реальные успешные кейсы, так и понимание, что во главе угла прежде всего стоит человек и его потребности.
И за такую страну есть мотивация держаться и преодолевать трудности, стоящие перед нами, как сейчас, так и в будущем. И когда, как не в день рождения Эстонии, стоит задуматься, почему мы ее любим. Несмотря на то, что мы идем по темному тоннелю, у нас есть в руках источник света. Он не слишком яркий, из-за чего мы не видим всего того, что ждет нас впереди. Но он дает определенную уверенность в том, что мы сможем пройти этот тоннель до конца. Этим светом являемся мы сами и наша решимость преодолеть все стоящие перед нами вызовы.
С Днем независимости. С днем свободы.