ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Главный гарант свободы Эстонии – не пятая статья устава НАТО, а ее жители

Возможно, мы и боимся того, что Россия может с танками сунуться к нам, но мы точно не собираемся ей потакать или задабривать ее. Мы твердо и уверенно, во всеуслышание говорим, что делать так, как делает Россия, нельзя. За развязанную войну последует наказание, и России придется заплатить. Само собой, им там за речкой не нравится, что кто-то столь нагло указывает на их грехи, после чего от них следует соответствующая реакция.

Российский протест в отношений наших действий проявляется разными методами: от отправки мигрантов на границу, чтобы посеять хаос, до объявления в розыск премьер-министра страны. Мы понимаем угрозу, но свобода и честность перед собой для нас важнее. Мы не можем позволить себе отмалчиваться и принимать позицию «моя хата с краю». Наша история нам этого не позволяет.

Эстония - такой же участник происходящего, как и любая другая страна, и игнорировать такие вещи, как бесконечный произвол нашего соседа, мы не имеем права. Мы - зрелое общество, познавшее и пережившее диктатуру, но при этом не испорченное ею. 50 лет оккупации не прошли бесследно, но точно не изменили одного - стремления Эстонии быть свободной страной, открытой для тех, кто эту свободу ценит, и строгой к тем, кто хочет ее забрать.

Нельзя договариваться с агрессором