Исследование: каждый десятый житель Эстонии хочет проводить старость за границей

В опросе Citadele, который проводился полтора года назад, у жителей стран Балтии также интересовались, в каком возрасте они хотели бы уйти на пенсию, если бы решение было за ними. Примерно половина респондентов из Эстонии, 51%, ответили, что их устроило бы, если бы уйти на пенсию можно было лет в пятьдесят или чуть позже. 11% по возможности ушли бы на пенсию еще до достижения возраста 50 лет. Около четверти респондентов, 23%, устроил бы нынешний установленный государством возраст выхода на пенсию, который, например, к 2026 году будет составлять 65 лет.