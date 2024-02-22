Партизаны, действующие в украинском Крыму, опубликовали информацию о том, что Россия разместила новый дивизион системы ПВО С-400 вблизи аэродрома Саки. Россия прилагает очень серьезные усилия по восстановлению ПВО в Крыму, но пока Украине удается уничтожать эти объекты.

The New York Times время от времени публикует статьи, выставляющие в негативном свете украинскую армию, основанные на весьма сомнительных источниках. Что касается вывода войск из Авдеевки, то именно это издание распространило информацию о сотнях пленных украинских военных. Доказательств, подтверждающих это, нет, и в социальных сетях подобных материалов тоже не имеется. Издание, скорее всего, опубликовало информацию, распространенную в ходе российских операций влияния. Украинская армия также признает потери и пленных при отступлении из Авдеевки, но их количество существенно меньше.

Известный российский военный блогер оставил прощальное письмо и предположительно покончил жизнь самоубийством. Несколькими днями ранее он сообщил, что потери российской армии в сражении у Авдеевки составили 17 000 человек убитыми. Кроме того, он резко раскритиковал действия российского командования в этой кампании. Опубликованное число погибших, конечно, не вызывает полного доверия, но все в России понимают, что этот персонаж ушел из жизни именно из-за своего последнего поста в блоге.

Ночные атаки