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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Китай начал склонять Россию к прекращению войны?

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Иран передал России более 400 баллистических ракет
  • Агрессивные действия Ирана на Ближнем Востоке снижаются, у РФ наблюдается нехватка ракет
  • Россия прилагает очень серьезные усилия по восстановлению ПВО в Крыму

Три крупнейших китайских банка существенно ограничили возможность осуществления платежей из России через эти банки, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Военная разведка Украины (ГУР) сообщила, что Россия разместила в приграничных районах Украины в общей сложности 48 пусковых установок ракет «Искандер». Однако, по данным ГУР, в год можно производить всего около 115-130 ракет для них. Кроме того, Россия должна сохранить не менее тридцати процентов имеющихся ракет в так называемом стратегическом резерве.

Россия укрепляет свои границы

В свою очередь Reuters утверждает, что Иран передал России более 400 баллистических ракет. Если это правда, то логично было бы ожидать заметного снижения иранских агрессивных действий на Ближнем Востоке, а с другой стороны, это подтверждает острую нехватку ракет в России.

По сравнению с недавним прошлым Россия значительно усилила охрану своей границы с северной частью Украины. Для обеспечения безопасности оккупированных территорий численность подразделений Росгвардии (внутренних войск) увеличена до 33 000 бойцов. По данным ГУР, в этот контингент не входят подразделения Черноморского флота. ГУР также оценивает численность контингента, дислоцированного на территории России близ северной части Украины, примерно в 30 000 человек. Поэтому нет никаких оснований ожидать оттуда нового крупного вторжения, например, в Харьков или Сумы, не говоря уже о нападении на Киев.

По данным ГУР, российский Черноморский флот больше не базируется на постоянной основе в крымских портах и ​ушел в российские порты восточной части Черного моря. В Крым корабли заходят только для кратковременных остановок. Как выяснилось недавно, краткосрочный заход российского флота в воды Крыма также является рискованным занятием.

Партизаны, действующие в украинском Крыму, опубликовали информацию о том, что Россия разместила новый дивизион системы ПВО С-400 вблизи аэродрома Саки. Россия прилагает очень серьезные усилия по восстановлению ПВО в Крыму, но пока Украине удается уничтожать эти объекты.

The New York Times время от времени публикует статьи, выставляющие в негативном свете украинскую армию, основанные на весьма сомнительных источниках. Что касается вывода войск из Авдеевки, то именно это издание распространило информацию о сотнях пленных украинских военных. Доказательств, подтверждающих это, нет, и в социальных сетях подобных материалов тоже не имеется. Издание, скорее всего, опубликовало информацию, распространенную в ходе российских операций влияния. Украинская армия также признает потери и пленных при отступлении из Авдеевки, но их количество существенно меньше.

Известный российский военный блогер оставил прощальное письмо и предположительно покончил жизнь самоубийством. Несколькими днями ранее он сообщил, что потери российской армии в сражении у Авдеевки составили 17 000 человек убитыми. Кроме того, он резко раскритиковал действия российского командования в этой кампании. Опубликованное число погибших, конечно, не вызывает полного доверия, но все в России понимают, что этот персонаж ушел из жизни именно из-за своего последнего поста в блоге.

Ночные атаки

Сегодня ночью ПВО Украины уничтожила восемь из десяти иранских беспилотников, запущенных российской армией. Сообщалось о взрывах в Полтавской области во время авиаудара, однако о конкретных объектах ничего не сообщается. Россия также нанесла удар в Черноморском регионе одной противорадиолокационной ракетой, но о результатах этой атаки также нет информации.

Число атак российской армии остается меньшим по сравнению с предыдущими неделями.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжала отдельные разведывательные бои близ Купянска. Российские попытки наступления на Лиман были несколько активнее, но никаких изменений не принесли.

В районе Бахмута активность атак российских подразделений низкая.

Под Авдеевкой российская армия пыталась продвинуться на запад, но безрезультатно. К югу от населенного пункта Марьинка российская армия несколько улучшила свои позиции.

На Южном фронте российские части действовали в районе Токмака, но существенных результатов от их атак не было. На восточном берегу Днепра российские войска пытались предпринять несколько редких наступательных попыток. Украинским силам удалось поразить большое количество военнослужащих российской армии на полигоне одним залповым выстрелом.

Потери российской армии от этой атаки достигают шестидесяти солдат. По словам представителя украинской армии, на полигоне во время атаки также присутствовал командующий региональной группировки российских войск, который прибыл проверить подготовку войск к атаке на украинские позиции.

Тело Навального

Тело Алексея Навального до сих пор не передано его матери. Разумно предположить, что это не делается из опасения превращения похорон в антиправительственную демонстрацию. Если вспомнить похороны Пригожина и его соратников, то правительство смогло провести их под очень эффективным контролем. Однако у Навального совсем другой бэкграунд и поддержка, и, учитывая предстоящие президентские выборы, рисковать сочтено нецелесообразным.

Жена Навального Юлия заявила, что продолжит его политическую деятельность. По крайней мере, на начальном этапе это не окажется опасным для российской политической элиты. Это удобно для России и в том смысле, что западные политики, предостерегавшие Россию от преследования Навального, могут сосредоточить свое внимание на борьбе российских властей с вдовой Навального.

Китайские банки

Три крупнейших банка Китая - Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China - существенно ограничили возможность осуществлять платежи из России через эти банки. По данным открытых источников, такое решение было принято из-за опасений санкций США. Не может быть, чтобы это решение было принято без одобрения высшего руководства Китая. Вполне возможно, что Китай все еще обеспокоен продолжением войны, инициированной Россией в Украине, и китайцы хотят оказать определенное давление на Россию, чтобы она нашла решения, позволяющие положить конец войне.

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