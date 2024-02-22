За шесть лет, пишет издание, прямым репрессиям в России подверглись больше 116 тысяч человек, из них 11 442 человек преследовали по уголовным статьям, а около 105 тысяч привлекли к административной ответственности за высказывания и участие в митингах.

Авторы исследования сравнили получившиеся данные с аналогичной статистикой в годы СССР. Журналисты подсчитали, что в России при Путине за «экстремизм» и критику власти осудили больше людей, чем за «антисоветчину» при Никите Хрущеве и Леониде Брежневе. В 2018-2023 годах в суды поступили дела в отношении 5613 человек, обвиняемых по статьям, которые правозащитники считают репрессивными (экстремизм, оправдание терроризма, фейки, дискредитация армии).

Это несколько больше, чем в 1956-1961 годах, в годы правления Никиты Хрущева, когда, по данным госархива, 4883 человека осудили по статьям Антисоветская агитация и пропаганда и Распространение заведомо ложных измышлений. За все следующие годы вплоть до перестройки (с 1962 по 1985 год) в РСФСР по этим статьям осудили 3234 человека.

По подсчетам «Проекта», в 2018-2023 годах в российские суды поступило 5829 дел, возбужденных по статьям о преступлениях против государства (шпионаж, разглашение гостайны, сотрудничество с иностранными организациями и так далее), а также по статьям, связанным с отказом участвовать в войне в Украине.

В последние шесть лет, как отмечает «Агентство» (сайд-проект «Проекта»), в России по статьям о разглашении гостайны и шпионаже судили больше людей, чем во времена холодной войны. В 2018-2023 годах в шпионаже обвинили 39 человек, в среднем чуть больше шести человек в год. При этом в 1967-1974 годах советские суды приговаривали в среднем не больше двух человек в год. За разглашение гостайны в России за шесть лет судили 329 человек, в среднем 54 человека в год, а в РСФСР с 1967 по 1974 год - в среднем чуть больше четырех человек в год.

C началом полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, подсчитали журналисты, в России поступили дела в отношении 4642 человек, отказавшихся воевать в Украине. Самая распространенная статья для военных - самовольное оставление части, по которой за шесть лет прошли 4373 человека. Для сравнения: в довоенном 2021 году суды рассмотрели 527 таких дел. По второй по распространенности статье - о неисполнении приказа - в 2023 году в суды поступили дела против 289 человек, тогда как за пять предыдущих лет - лишь девять дел.

Авторы «Проекта» пришли к выводу, что по масштабу репрессий Владимир Путин «давно обошел почти всех советских генсеков, кроме одного - Иосифа Сталина».