Правительство Эстонии утвердило цели и план действий по гражданской обороне

В рамочном документе сформулированы цели, которых Эстония должна достичь в ближайшие десять лет, чтобы было обеспечено функционирование государства, а его население могло справляться даже с самыми масштабными и сложными кризисами.

Направления деятельности, которые государство будет развивать в следующие четыре года в плане защиты населения, – это повышение уровня осведомленности о кризисах и самостоятельной готовности к ним, разработка решений по оповещению об угрозах, повышение потенциала органов местного самоуправления по реагированию на кризисы и усиление устойчивости действий структур по преодолению кризисов.

«В Эстонии жить хорошо и безопасно, но, учитывая происходящее в мире, нам следует быть готовыми к различным кризисам, связанным как с окружающей средой, так и с деятельностью человека. Борьба украинцев показывает, что общество должно быть способно функционировать и в условиях самого серьезного, военного кризиса. Чтобы справиться с этим, как и с любым другим кризисом, необходима подготовка», – сказал директор по координации безопасности и обороны в Государственной канцелярии Эркки Тори.

По словам Тори, необходимым условием функционирования системы гражданской обороны является способность людей защитить себя во время кризиса до прибытия помощи и в случае необходимости помочь друг другу. «Тогда государство сможет, в первую очередь, сосредоточиться на защите тех, кто не в состоянии защитить себя сам».