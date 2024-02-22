Правительство одобрило рамочный документ готовности Эстонии к кризисным ситуациям в настоящий момент, рекомендации, а также план действий по гражданской обороне на ближайшие четыре года.
Правительство Эстонии утвердило цели и план действий по гражданской обороне
В рамочном документе сформулированы цели, которых Эстония должна достичь в ближайшие десять лет, чтобы было обеспечено функционирование государства, а его население могло справляться даже с самыми масштабными и сложными кризисами.
Направления деятельности, которые государство будет развивать в следующие четыре года в плане защиты населения, – это повышение уровня осведомленности о кризисах и самостоятельной готовности к ним, разработка решений по оповещению об угрозах, повышение потенциала органов местного самоуправления по реагированию на кризисы и усиление устойчивости действий структур по преодолению кризисов.
«В Эстонии жить хорошо и безопасно, но, учитывая происходящее в мире, нам следует быть готовыми к различным кризисам, связанным как с окружающей средой, так и с деятельностью человека. Борьба украинцев показывает, что общество должно быть способно функционировать и в условиях самого серьезного, военного кризиса. Чтобы справиться с этим, как и с любым другим кризисом, необходима подготовка», – сказал директор по координации безопасности и обороны в Государственной канцелярии Эркки Тори.
По словам Тори, необходимым условием функционирования системы гражданской обороны является способность людей защитить себя во время кризиса до прибытия помощи и в случае необходимости помочь друг другу. «Тогда государство сможет, в первую очередь, сосредоточиться на защите тех, кто не в состоянии защитить себя сам».
«Если сейчас полностью готово к кризисам около 15 процентов населения Эстонии, то мы поставили цель, чтобы через четыре года этот показатель составлял по крайней мере четверть, а через десять лет – сорок процентов. В то же время государство инвестирует в повышение собственной готовности. Если сегодня у нас есть возможность поддержать в ходе масштабной эвакуации только два процента населения Эстонии, то в течение десяти лет мы хотим довести этот показатель до десяти процентов», – сказал Тори.
В начале года правительство утвердило широкомасштабный план инвестиций в государственную оборону и выделило Министерству внутренних дел и Министерству социальных дел дополнительно 32 миллиона евро на ближайшие четыре года для повышения потенциала государственной обороны. В течение этого срока необходимо увеличить возможности по спасению и эвакуации людей, создать убежища и разработать решения по оповещению об опасности. План также позволит укрепить потенциал кризисной медицины, улучшить навыки управления кризисами и ведущую роль органов местного самоуправления, увеличить запасы и повысить осведомленность населения.
Для поддержки развития системы гражданской обороны еще в 2021 году был создан Эстонский центр резервов, запасами топлива, медикаментов или продовольствия которого можно будет воспользоваться в ситуациях, когда у людей и учреждений закончатся запасы или возникнут перебои в торговле.