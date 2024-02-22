Земельный департамент: что предвещает январское затишье на рынке недвижимости

Совершено 1 318 сделок с квартирной собственностью, использующейся как жилое помещение, 327 сделок с застроенными земельными участками и 697 сделок - с незастроенными. Это означает увеличение на 1% и 2% соответственно сделок с квартирами и незастроенной землей. Количество сделок с незастроенными участками.

В Таллинне заключено 542 сделки с квартирами, что на 19% больше, чем в январе 2023 года. По сравнению с предыдущим месяцем количество сделок в столице упало на 33%, но этого и следовало ожидать, ведь декабрь исторически является одним из самых активных месяцев в году, а январь, наоборот, отличается минимальной активностью.

Количество сделок с новыми квартирами в Таллинне продолжило снижаться, а перепродажа квартир вторичного рынка увеличилась на 40% в годовом исчислении. В январе на рынке квартир в Пярну заключено 25 сделок с квартирами, все они – на вторичном рынке. В Тарту в январе было продано 90 квартир.

В январе квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2902 евро, то есть цена квадратного метра за год выросла почти на один процент. В том числе квадратный метр новой квартиры в столице стоил в январе в среднем 4507 евро, а квадратный метр уже использованной квартиры - 2729 евро.

Годовой рост цен на новые квартиры составляет 29%, а уровень цен квадратного метра на вторичном рынке почти на 3% выше, чем в январе 2023 года. В Тарту средняя цена квадратного метра квартиры составила 2256 евро, что означает годовое снижение почти на 6%. Средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну была в январе 1904 евро.