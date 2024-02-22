Партия зеленых осталась без одного из сопредседателей

По словам Кангура, теперь уже бывшего сопредседателя Партии зеленых и старшего научного сотрудника Экологического центра Таллиннского университета, причина выхода из партии была личной и связанной с нехваткой времени на то, чтобы вносить свой вклад в работу партии, поскольку он очень занят на основной работе.

«Были определенные договоренности с сопредседателем партии Эвелин Сепп, и они были выполнены. Я больше просто не могу способствовать работе партии в дополнение к своей основной работе. Объем работы, которую проделала Эвелин, огромен. Я очень надеюсь, что у нее все будет получаться», - сказал Кангур.