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Суд признал заслуженного врача виновной в ДТП со смертельным исходом

Карл Хютт
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Суд решил, что Краак стала виновником дорожно-транспортного происшествия по неосторожности.
Суд решил, что Краак стала виновником дорожно-транспортного происшествия по неосторожности. Фото: Mailiis Ollino

Сегодня Пярнуский уездный суд признал заслуженного врача Пярнуской больницы Аду Краак виновной в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, произошедшем почти четыре года назад.

22 июля 2020 года в 17.27 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в волости Хяэдемеэсте на 140-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла. Произошло столкновение Mercedes-Benz, которым управляла 71-летняя женщина, и Volvo, которым управлял 27-летний мужчина. Рядом с ним сидела 42-летняя женщина - его спутница жизни.

Все три человека были доставлены в Пярнускую больницу. 42-летнюю женщину в критическом состоянии вертолетом доставили в столицу, где она скончалась на следующий день.

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