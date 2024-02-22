Суд признал заслуженного врача виновной в ДТП со смертельным исходом

22 июля 2020 года в 17.27 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в волости Хяэдемеэсте на 140-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла. Произошло столкновение Mercedes-Benz, которым управляла 71-летняя женщина, и Volvo, которым управлял 27-летний мужчина. Рядом с ним сидела 42-летняя женщина - его спутница жизни.