Союз конькобежцев обещает в отношении Леванди беспристрастное расследование

«Сейчас этот орган и расследует, и ведет производство, и делает выводы и принимает решения в одном лице. Я все же рекомендую привлечь людей, не входящих в союз, чтобы расследование было максимально прозрачным. На данный момент это несколько обескураживает», - прокомментировал Перли состав комиссии, в которую вошли только руководящие Союзом конькобежцев люди: Майре Арм (президент Союза конькобежцев), Вадим Белобровцев (вице-президент Союза конькобежцев), Эре Лусти (член правления Союза конькобежцев и судья международного уровня ISU) и Яна Куура (генеральный секретарь Союза конькобежцев).

Майре Арм, президент Эстонского союза конькобежцев, прислала Postimees комментарий, который мы публикуем здесь полностью.

«Эстонский союз конькобежцев знает фигурное катание, специфику этой сферы, и наша роль – выступать за честный спорт в фигурном катании.

Мы проведем разбирательство честно и беспристрастно. Выслушаем все стороны, углубимся и проанализируем. Это очень серьезные обвинения, и мы пытаемся их прояснить. Дальнейшие действия мы будем предпринимать после заслушивания сторон. Мы серьезно относимся к этой задаче и хотим, чтобы ясность была внесена как можно быстрее.