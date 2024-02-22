Главный следователь Эстонского фонда антидопинговой и спортивной этики (EADSE) Ремо Перли высказал сегодня утром в эфире телеканала Terevisioon мнение, что комиссия Союза конькобежцев Эстонии, проводящая расследование в отношении Анны Леванди, может действовать не совсем прозрачно. Однако в Союзе конькобежцев считают, что такая оценка ничем не оправдана.
Союз конькобежцев обещает в отношении Леванди беспристрастное расследование
«Сейчас этот орган и расследует, и ведет производство, и делает выводы и принимает решения в одном лице. Я все же рекомендую привлечь людей, не входящих в союз, чтобы расследование было максимально прозрачным. На данный момент это несколько обескураживает», - прокомментировал Перли состав комиссии, в которую вошли только руководящие Союзом конькобежцев люди: Майре Арм (президент Союза конькобежцев), Вадим Белобровцев (вице-президент Союза конькобежцев), Эре Лусти (член правления Союза конькобежцев и судья международного уровня ISU) и Яна Куура (генеральный секретарь Союза конькобежцев).
Майре Арм, президент Эстонского союза конькобежцев, прислала Postimees комментарий, который мы публикуем здесь полностью.
«Эстонский союз конькобежцев знает фигурное катание, специфику этой сферы, и наша роль – выступать за честный спорт в фигурном катании.
Мы проведем разбирательство честно и беспристрастно. Выслушаем все стороны, углубимся и проанализируем. Это очень серьезные обвинения, и мы пытаемся их прояснить. Дальнейшие действия мы будем предпринимать после заслушивания сторон. Мы серьезно относимся к этой задаче и хотим, чтобы ясность была внесена как можно быстрее.
Желание и цель Союза конькобежцев – добиться успехов эстонского фигурного катания в долгосрочной перспективе. Эстонское фигурное катание пережило феноменальное развитие, и на нас лежит большая ответственность за то, чтобы так продолжалось и впредь. Для маленькой страны наши спортсмены добились очень хороших результатов и в мировой конкуренции достигли значимых результатов. Ответственность Союза конькобежцев велика, фигурное катание – популярное направление, куда приводят все больше детей. Мы хотим, чтобы о детях и молодежи заботились, обучали, чтобы они поднимались на вершину.
Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) обратился в Союз конькобежцев с просьбой рассмотреть и проанализировать жалобы на тренера Анну Леванди. EADSE впервые связался с нами в середине января и спросил, предпочитаем ли мы рассматривать эти жалобы самостоятельно - в Союзе конькобежцев. Никаких жалоб на методы тренировок Леванди ранее в Союз конькобежцев не поступало. Мы созвали правление Союза конькобежцев, которое решило, что мы возьмем на себя ответственность самостоятельно проанализировать жалобы, прежде чем принимать решение. Правление Союза конькобежцев выслушало Анну Леванди и сформировало комитет, который выслушает все стороны.
В состав сформированной комиссии входят: Майре Арм – президент Союза конькобежцев Эстонии; Вадим Белобровцев, вице-президент Союза конькобежцев Эстонии; Эре Лусти, член правления Эстонского союза конькобежцев и судья международного уровня ISU; Яна Куура, генеральный секретарь Союза конькобежцев Эстонии.
Поскольку союз выступает в роли примирителя и лица, принимающего решения по жалобам, мы считаем необходимым отметить, что принятие дальнейших решений возможно только путем непосредственного общения с заявителями и свидетелями, поэтому мы учли это при формировании комиссии. При необходимости привлечем и экспертов со стороны, не входящих в состав комиссии. Мы также планировали поговорить с EADSE, который проинформировал нас о жалобах, поданных против Анны Леванди. Оценка EADSE о том, что состав комиссии обескураживает и что расследование может быть непрозрачным, ничем не обоснована».