Персона ⟩ Таллиннский учитель Ирина Розанова взяла в руки оружие: «Будешь сидеть на месте – будет страшнее»

«Сильный человек. Решительный человек. Бесстрашный человек», - думал я, глядя на кадры, где Ирина Розанова прицельно бьет из пистолета по мишеням, а затем в камуфляже, с автоматом и огромным рюкзаком за плечами уходит вглубь леса с военным отрядом.
Воображение рисовало лихую амазонку из голливудского фильма с автоматом наперевес. Экшн, триллер, спецназ. И горе тому врагу, который, не дай бог, попадется ей на лесной тропе.
Но никаких спецэффектов и эпатажа – в школьном коридоре нас встречает мирного вида учительница. Сдержанный, строгий наставник с внимательным взглядом. Неторопливая, вдумчивая речь.
«Хотелось бы верить, что я сильный человек. Я себя так ощущаю далеко не всегда. Мне кажется, что сильный человек – это тот, кто действует, несмотря на собственный страх», - говорит Ирина Розанова.
«Сегодня я ощущаю неуверенность - наверное, точно так же, как и все. Времена неспокойные, о будущем остается только гадать», - продолжает она.
«Мне не нравится гадать, мне не нравится спекулировать на эту тему и участвовать во всякого рода обсуждениях. Но когда ты знаешь, кто ты, когда у тебя есть твердые убеждения, то и жить становится легче», - считает Розанова.
«Боюсь ли я войны? Конечно, боюсь»
Ирина Розанова - активный член Найскодукайтсе (Naiskodukaitse – женская организация Кайтселийта, Союза обороны Эстонии). Преподает английский язык в 21 школе в Таллинне.
Далее следует интервью с Ириной Розановой.
- Как сегодня чувствовать себя уверенней?
- В английском языке есть такие хорошие фразы как аction kills fear (буквальный перевод звучит как «действие убивает страх» - ред.) и сonfidence equals competence («уверенность равна компетентности» - ред.). Если ты учишься, развиваешься, то чувствуешь себя уверенней. Надо действовать. Будешь сидеть на месте – будет страшнее.