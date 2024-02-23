Персона ⟩ Таллиннский учитель Ирина Розанова взяла в руки оружие: «Будешь сидеть на месте – будет страшнее»

Найскодукайтсе (Naiskodukaitse) – женская организация Кайтселийта (Kaitseliit – Союз обороны Эстонии). Членство в организации добровольное. Члены Найскодукайтсе проходят общую подготовку, в том числе по оказанию первой помощи, организации питания в полевых условиях, технике безопасности (поведение в чрезвычайных ситуациях, домашние и эвакуационные запасы, кибербезопасность, пожарная безопасность, физическая самооборона и т.д.) и базовые военные навыки. Кроме того, в Найскодукайтсе можно пройти и специальную подготовку – среди предлагаемых направлений медицина, общественное питание, связь и штаб, отношения с общественностью, работа с молодежью, спорт и другие. Численность Найскодукайтсе составляет примерно 3800 человек.

Чем больше добровольцев – тем лучше

- И спортом вы занимаетесь регулярно?

- Сейчас да, раньше нет. Сильная мотивация у меня возникла, когда мне потребовалось попасть на интенсивный курс молодого бойца. Для этого нужно было пройти тест НАТО на физическую подготовку. За полгода до теста я начала три раза в неделю бегать, чтобы стать более выносливой.

Если ты не пройдешь тест, как ты сможешь бегать с полным снаряжением? Еще 10-15 килограммов на тебе висит - и тебе надо двигаться, менять позиции. Это сложно. Курс молодого бойца - правильное место, чтобы понять, на что ты горазд.