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Персона ⟩ Таллиннский учитель Ирина Розанова взяла в руки оружие: «Будешь сидеть на месте – будет страшнее»

Фото: Silver Jaanson
Даниэль Гилман
, журналист
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«Сильный человек. Решительный человек. Бесстрашный человек», - думал я, глядя на кадры, где Ирина Розанова прицельно бьет из пистолета по мишеням, а затем в камуфляже, с автоматом и огромным рюкзаком за плечами уходит вглубь леса с военным отрядом.

Воображение рисовало лихую амазонку из голливудского фильма с автоматом наперевес. Экшн, триллер, спецназ. И горе тому врагу, который, не дай бог, попадется ей на лесной тропе.

Но никаких спецэффектов и эпатажа – в школьном коридоре нас встречает мирного вида учительница. Сдержанный, строгий наставник с внимательным взглядом. Неторопливая, вдумчивая речь.

«Хотелось бы верить, что я сильный человек. Я себя так ощущаю далеко не всегда. Мне кажется, что сильный человек – это тот, кто действует, несмотря на собственный страх», - говорит Ирина Розанова.

«Сегодня я ощущаю неуверенность - наверное, точно так же, как и все. Времена неспокойные, о будущем остается только гадать», - продолжает она.

«Мне не нравится гадать, мне не нравится спекулировать на эту тему и участвовать во всякого рода обсуждениях. Но когда ты знаешь, кто ты, когда у тебя есть твердые убеждения, то и жить становится легче», - считает Розанова.

«Боюсь ли я войны? Конечно, боюсь»

Ирина Розанова - активный член Найскодукайтсе (Naiskodukaitse – женская организация Кайтселийта, Союза обороны Эстонии). Преподает английский язык в 21 школе в Таллинне.

Далее следует интервью с Ириной Розановой.

- Как сегодня чувствовать себя уверенней?

- В английском языке есть такие хорошие фразы как аction kills fear (буквальный перевод звучит как «действие убивает страх» - ред.) и сonfidence equals competence («уверенность равна компетентности» - ред.). Если ты учишься, развиваешься, то чувствуешь себя уверенней. Надо действовать. Будешь сидеть на месте – будет страшнее.

Боюсь ли я войны? Очень боюсь. Дай бог, чтобы не случилось самого страшного. Молюсь, каждый день об этом думаю: Господи, только бы не это. Боюсь ли я умереть? Конечно, боюсь. Но больше всего я боюсь, что случится кризис, а я растеряюсь, не буду знать, что мне делать, куда идти, как себя вести. Больше всего ресурсов забирает паника, когда люди не знают, что делать.

- А вы знаете, что делать?

- Да. Найскодукайтсе меня этому научила.

Ирина Розанова преподает английский в Таллиннской 21 школе.
Ирина Розанова преподает английский в Таллиннской 21 школе. Фото: Mihkel Maripuu

Ирина Розанова – 47 лет, педагог.

Родилась в Кохтла-Ярве, выросла в деревне Онтика. Двое детей.

Получила магистерскую степень по специальности «классный руководитель и преподаватель английского и эстонского языков как иностранного» в Тартуском университете.

Преподает английский язык в Таллиннской 21 школе.

Активный член Найскодукайтсе – женской организации Кайтселийта, Союза обороны Эстонии.

Увлечения: стрелковый спорт, водные виды спорта: байдарка, гребля, пешие походы.

Член правления академического отдела Найскодукайтсе.

- Вы пошли туда, чтобы справиться с неуверенностью?

- Да. Это было два года назад. Меня вдохновил на это мой сын, который в то время служил в Силах обороны. И как раз тогда началась война в Украине. После шести или восьми недель службы в Силах обороны они дают клятву. Он прочитал мне эту клятву. И мне, честно сказать, стало очень страшно. Потому что ни одна мать не рожает ребенка для того, чтобы его отправить на войну. До сих пор, когда я об этом говорю, у меня комок в горле.

В жизни должен быть смысл

- Что для вас в жизни главное?

- В первую очередь я женщина, мать, учитель. Я хороший друг. Я надежный гражданин. Мне, наверное, понравилось бы, если бы другие сказали обо мне: «Рядом с ней всё расцветает, и мы чувствуем себя лучше и уверенней». Для меня в жизни должен быть смысл. Я должна понимать, зачем живу. Моя жизненная позиция – приносить пользу обществу, где бы ты ни был. Если же не знаешь, что делать, главное – не навредить.

- Что вы за человек?

- Я экстраверт. Я очень люблю людей. У меня очень большой круг общения. Но я выбираю свое окружение сама. Сознательно выбираю тех, с кем мне хорошо. В мире много тревоги и беспокойства. Придерживаться договоренностей уже не актуально. Все договоренности нарушены, и это пугает больше всего. Поэтому нужно окружать себя правильными людьми. Делать самому не то, что выгодно, а то, что соответствует твоим ценностям. Мой опыт показывает, что тогда человек более спокоен.

Семья – это первое в жизни, самое важное. И очень хорошо, если в семье есть люди, с которыми у тебя одни и те же ценности. А если у тебя все хорошо в семье, то тебе легко приносить пользу обществу.

Что делать в кризис?

- Последнее время у многих такое ощущение, что война приближается к нашему порогу…

- Я стараюсь об этом не думать. Когда думаешь – тяжело, психика не всегда выдерживает. Если честно, единственное, что держит меня в тонусе и здравомыслии, это то, чем мы каждую неделю занимаемся в Найскодукайтсе. В дружине Найскодукайтсе мы все волонтеры. По нашему уставу каждый действительный член организации, гражданин Эстонии, должен в год отработать 48 часов волонтером. Я думаю, что это по силам любому человеку.

Что делать, когда будет кризис? Ковид ведь тоже был кризисом. И многие женщины из Найскодукайтсе тогда работали волонтерами, приходили сами, когда все боялись заразиться, выполняли любое задание – дезинфекция, телефон поддержки, кто чем мог. В кризис нужно четко знать, что делать – если, например, не будет электричества, воды. Есть ли у тебя наличные? А запасы продовольствия? Знаешь ли ты, как оказать первую помощь соседу или члену семьи?

Если ты знаешь, как себе помочь, мне кажется, это само по себе уже большой вклад в оборону государства. Я очень прошу вас упомянуть в статье, чтобы все скачали приложение Ole Valmis, которое создали женщины из Найскодукайтсе. Оно на трех языках – эстонском, русском и английском.

Там есть все необходимые номера телефонов, там написано, как создать продовольственные запасы, там много интересного про инфовойны. В Ole Valmis можно посмотреть, где расположено ближайшее укрытие, если это необходимо. Лучше быть подготовленным заранее. И еще я советую всем выписать в блокнот свои 20 основных номеров телефонов. Я этому научилась только в Найскодукайтсе.

Занятия по стрельбе для членов Найскодукайтсе - привычное дело.
Занятия по стрельбе для членов Найскодукайтсе - привычное дело. Фото: Erakogu

Курс молодого бойца

- Вы хорошо стреляете, правда?

- Я и сама не подозревала, что у меня так хорошо получится. Первый раз я взяла в руки оружие в Найскодукайтсе, стрелять начала два года назад. Я только что прошла курс молодого бойца (Sõdurioskuste kursus), 16-дневный интенсив. Учат тому же, что в Силах обороны несколько недель.

Женщины могут выбрать или так называемую «белую» профессию, связанную с оказанием помощи, или «зеленую» на случай военных действий - это уже военная специальность. Я пока еще не выбрала, какую именно.

- Снайпер, например?

- Да, и такая возможность есть. Но я считаю, что недостаточно сильна для таких крутых специальностей. Там нужна постоянная тренировка. Как сказал мой сын: «Мама, ты стрелять умеешь, но готова ли ты десять часов пролежать в снегу?» Когда я проходила курс молодого бойца, я каждый день была в шоке. Ощущала неуверенность и страх. Ты делаешь все эти упражнения и при этом прекрасно понимаешь, что у тебя в руках.

Это большая ответственность, и совсем не похоже на голливудский фильм. Да, со стороны выглядит круто. Но летом, например, в +32 градуса я упала на полигоне в обморок со всем снаряжением. Надо постоянно тренироваться - как в тренажерном зале. Раз в месяц мы ходим стрелять. Это необходимо, потому что проходишь это один раз и забываешь. Я прошла уже четыре раза курс оказания первой помощи, и все время забываю, что и как делать. Каждый раз идешь – и снова словно в первый раз.

Найскодукайтсе (Naiskodukaitse) – женская организация Кайтселийта (Kaitseliit – Союз обороны Эстонии).

Членство в организации добровольное.

Члены Найскодукайтсе проходят общую подготовку, в том числе по оказанию первой помощи, организации питания в полевых условиях, технике безопасности (поведение в чрезвычайных ситуациях, домашние и эвакуационные запасы, кибербезопасность, пожарная безопасность, физическая самооборона и т.д.) и базовые военные навыки.

Кроме того, в Найскодукайтсе можно пройти и специальную подготовку – среди предлагаемых направлений медицина, общественное питание, связь и штаб, отношения с общественностью, работа с молодежью, спорт и другие.

Численность Найскодукайтсе составляет примерно 3800 человек.

Чем больше добровольцев – тем лучше

- И спортом вы занимаетесь регулярно?

- Сейчас да, раньше нет. Сильная мотивация у меня возникла, когда мне потребовалось попасть на интенсивный курс молодого бойца. Для этого нужно было пройти тест НАТО на физическую подготовку. За полгода до теста я начала три раза в неделю бегать, чтобы стать более выносливой.

Если ты не пройдешь тест, как ты сможешь бегать с полным снаряжением? Еще 10-15 килограммов на тебе висит - и тебе надо двигаться, менять позиции. Это сложно. Курс молодого бойца - правильное место, чтобы понять, на что ты горазд.

В наше время вокруг одни «онлайн-богатыри»: все всё знают, как кто должен работать, как кто должен воевать. После курса молодого бойца я попросила прощения у всех мужчин, которых я когда-то, возможно, обидела или осуждала. Потому что у них нет выбора, им надо служить.

А у нас, женщин, есть выбор. Мне надо было самой это пройти, чтобы у меня было право слова, голоса. Чтобы я могла что-то сказать - даже в защиту наших мужчин. Очень много крутых женщин. Очень много способных. Но очень много и мужчин, которые не должны воевать. У них тоже психика не выдерживает. Поэтому чем больше добровольцев, тем лучше.

Ирина Розанова входит в руководство академического отдела Найскодукайтсе.
Ирина Розанова входит в руководство академического отдела Найскодукайтсе. Фото: Oskar Olle Laur

Дети не должны воевать

- Нам всем сегодня нужна военная подготовка? Детям, например, нужна военная подготовка?

- Дети не должны воевать, но они должны знать, как вести себя в кризисной ситуации. Ребенок не должен стрелять, но он должен быть физически вынослив, правильно питаться. Я считаю, что детей нужно учить тому, как оказывать помощь, как вести здоровый образ жизни. Очень много сейчас таких детей, которые физически неразвиты, не выносливы, мало спортом занимаются, на свежем воздухе редко бывают. Они не приучены думать о своем здоровье. Пить достаточно воды, есть фрукты. У меня, например, теперь все в класс приходят с бутылками воды.

Когда началась война, нам сказали: разговаривайте с детьми, если они себя чувствуют неуверенно. Дайте им возможность выговориться. Как классный руководитель я говорю со своими учениками о кризисных ситуациях, о кибербуллинге, о том, как вести себя в медиапространстве. В первую очередь надо заботиться о здоровье детей. Не только о физическом, но и о ментальном.

- Как собираетесь встречать День независимости?

- В прошлом году я маршировала на параде, в этом году я, видимо, буду ставить свечки на военном кладбище. Это задание для добровольцев Найскодукайтсе, и если они позовут, я пойду. Если нет, то просто отправлюсь на парад встретиться с сослуживцами. Там палатки, там собираются те, с кем я проходила курс молодого бойца. Встречаемся, общаемся. После парада обязательно праздничный стол.

День независимости Эстонии – это же память о Vabadussõda, об Освободительной войне. О людях, которые воевали. Мы им обязаны своей нынешней жизнью. Мы должны помнить и чтить их.

Sõdurioskuste kursus (SOK) – курс молодого бойца Сил обороны Эстонии.

Курс един для призывников всех родов войск, основная часть длится десять недель. В ходе курса военнослужащий получает базовые знания и навыки практически во всех областях военного дела.

По окончании курса необходимо сдать экзамен, состоящий как из теоретической, так и из практической части, он завершается марш-броском длиной 30-60 километров в полном снаряжении (в зависимости от воинской части и времени года).

Члены Найскодукайтсе имеют возможность пройти интенсивный вариант Sõdurioskuste kursus, который длится 16 часов.

- Что означает для вас патриотизм?

- Патриотизм для меня – это ответственность. Все сейчас много говорят о правах. А патриотизм – это когда ты несешь ответственность. За свои слова, за поступки. Как гражданин, как человек. Я считаю, что я патриотка. В чем состоит ответственность человека? Говорить правду. Приносить пользу обществу. Сделай так, чтобы вокруг тебя мир стал лучше. Или хотя бы не навреди. Все-таки надо по совести жить, я считаю.

Не осуждай других, даже если они отличаются от тебя. До тех пор, пока они не вредят, не убивают, не уничтожают, у меня нет с ними проблем.

- Вы человек мирный?

- Да, я мирный человек,  самый большой пацифист. Поэтому буду делать все от меня зависящее, чтобы войны не было. Не хочу, чтобы дети воевали. Боюсь этого больше всего. Потому что работаешь в школе с учениками, и как только представишь, что эти мальчишки должны идти на войну - не только мои собственные дети, но и мои ученики… Нет, это страшно. Лучше давайте учиться понимать друг друга, вести переговоры и взаимодействовать.

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