Готовы поправки к закону об увеличении возраста обязательного обучения

После вступления законодательной поправки в силу дети будут обязаны учиться с семи до 18 лет. Если требования о завершении профессионального образования или среднего образования выполнены до достижения 18-летнего возраста, то продолжать учиться человек не обязан. Планируется, что изменения начнут действовать в отношении тех учеников, которые в следующем учебном году (2024/2025) перейдут в 9 класс.

Весной следующего учебного года, согласно плану, должна быть внедрена единая информационная система приема для выпускников основных школ. Кроме того, министерство рекомендует школам учитывать результаты общих выпускных экзаменов при организации вступительных экзаменов, чтобы снизит нагрузку на учащихся по сдаче двойных экзаменов и позволить школам сосредоточиться больше на факультативных экзаменах.

В целях повышения гибкости обучения в общеобразовательных школах планируется создать более четкую основу для рассмотрения неформального обучения. Также описывается взаимосвязь между оценками в гимназиях и зачетными пунктами в профессиональных и высших учебных заведениях. Расчетный балл позволяет совмещать обучение по разным видам или уровням образования как по школьной, так и по индивидуальной программе. Также, помимо нестационарной, заочное общее образование может осуществляться и в учреждениях профессионального образования. Таким образом, благодаря перекрестному использованию среды обучения появляется возможность сделать обучение более практичным и основанным на навыках.

Экзаменов будет меньше

План министерства состоит в том, чтобы снизить нагрузку на школы и учащихся за счет отмены обязательных экзаменов по отбору в начальную школу и экзаменов в основной школе. Обязательные разговоры о развитии заменяться разговорами о поддержке развития, основанными на потребностях. Бесплатное профессиональное обучение для взрослых ограничено с целью увеличения охвата обновленными учебными программами среднего профессионального образования.

Одной из важных целей предлагаемой реформы профессионального образования является сделать среднее профессиональное образование конкурентоспособным и привлекательным вариантом дальнейшего образования наряду с гимназиями, который позволит выпускникам успешно найти работу на рынке труда и продолжить обучение в высшем учебном заведении. Изменения также уточняют роль местных самоуправлений в мониторинге и оказании поддержки в обучении.

Параллельно со сбором отзывов от партнеров министерство продолжит работу над исполнительными актами, стандартом профессионального образования и национальными учебными программами начальных и основных школ, чтобы изменения можно было реализовать уже в 2024/2025 году для учащихся, поступающих в 9 класс.