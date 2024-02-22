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Канцлер права: нельзя требовать у инвалидов единый проездной билет (1)

BNS
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У человека с ограниченными возможностями не имеют права требовать единый проездной билет. Фото носит иллюстративный характер.
У человека с ограниченными возможностями не имеют права требовать единый проездной билет. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Pärnu Postimees

Канцлер права Юлле Мадизе напомнила, что водители общественного транспорта не имеют права требовать у человека с ограниченными возможностями единый проездной билет, поскольку право на бесплатный проезд такого пассажира подтверждается картой лица с ограниченными возможностями или пенсионным удостоверением.

Бюро канцлера права стало известно о случае неуважительного обращения с пассажиром с ограниченными возможностями в общественном транспортном средстве. Водитель автобуса требовал от пассажира предъявить единый проездной для подтверждения права на бесплатный проезд, а пассажир хотел подтвердить это право карточкой лица с ограниченными возможностями.

«Постановление министра по делам регионов предусматривает, что при наличии документа, подтверждающего право на льготный проезд, пассажир должен получить бесплатный билет, который выдается в виде бумажного билета, если право на льготу не перенесено на проездной билет», - сказала Лийси Удер, руководитель деятельности в области прав людей с инвалидностью.

Удер попросила центры общественного транспорта проинформировать всех водителей автобусов, что человек с ограниченными возможностями имеет право на бесплатный проезд, предъявив указанные в законе документы. Удер также попросила центры общественного транспорта пересмотреть их сайт, чтобы на нем четко отражалось право инвалидов на бесплатный проезд на основании карточки лица с ограниченными возможностями.

«Приобретение единого проездного билета, ее персонализация и перенос на него права на бесплатный проезд должны быть сформулированы на сайтах центров общественного транспорта как возможность, а не обязанность», - подчеркнула Удер.

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