Бюро канцлера права стало известно о случае неуважительного обращения с пассажиром с ограниченными возможностями в общественном транспортном средстве. Водитель автобуса требовал от пассажира предъявить единый проездной для подтверждения права на бесплатный проезд, а пассажир хотел подтвердить это право карточкой лица с ограниченными возможностями.

«Постановление министра по делам регионов предусматривает, что при наличии документа, подтверждающего право на льготный проезд, пассажир должен получить бесплатный билет, который выдается в виде бумажного билета, если право на льготу не перенесено на проездной билет», - сказала Лийси Удер, руководитель деятельности в области прав людей с инвалидностью.

Удер попросила центры общественного транспорта проинформировать всех водителей автобусов, что человек с ограниченными возможностями имеет право на бесплатный проезд, предъявив указанные в законе документы. Удер также попросила центры общественного транспорта пересмотреть их сайт, чтобы на нем четко отражалось право инвалидов на бесплатный проезд на основании карточки лица с ограниченными возможностями.

«Приобретение единого проездного билета, ее персонализация и перенос на него права на бесплатный проезд должны быть сформулированы на сайтах центров общественного транспорта как возможность, а не обязанность», - подчеркнула Удер.