Как российский ракетный удар оставил целое село сирот в Украине

Он показывает мне последнее фото своей дочери Ольги и ее мужа Анатолия. «Они так любили друг друга, - вспоминает Валерий. - Это был такой добрый дом».

По словам Валерия, Анатолий как-то пошутил, что если он умрет раньше Ольги, она быстро снова выйдет замуж. «Но Ольга на это ответила: нет, дорогой Толя, мы умрем в один день. Она словно в будущее смотрела», - говорит Валерий, утирая слезы.

То, что происходило сразу после ракетного удара, он описывает как «фильм ужасов в ускоренной съемке». Валерий бросился на поиски дочери, но застать ее живой уже не успел. «Ее последними словами было: как хочется жить», - рассказала ему женщина, на глазах которой скончалась Ольга.

Валерий с женой Любовью решили усыновить Диму, его старшую сестру, 17-летнюю Дарину, и младшую - 10-летнюю Настю.

«Мои внуки должны были остаться со мной, прямо здесь. Я не мог допустить, чтобы эта семья разрушилась», - говорит он и добавляет, что иначе дети могли бы оказаться в приюте.

Валерий признается, что приглядывать за внуками не всегда просто, но в это тяжелое время они должны быть вместе.

«Дима помогает присматривать за свиньями, Дарина научилась готовить, а Настя очень внимательная и добрая», - говорит он.

Настя с мамой Ольгой. Фото: Валерий Козырь