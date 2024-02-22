В четверг, 22 февраля, волость Ляэне-Харью и компания Energiasalv подписали в Палдиски договор об общих намерениях, которым закрепили дальнейшее сотрудничество при строительстве водонакопителя в Палдиски.
Строительство нового малого порта в Палдиски откроет горожанам выход к морю
Волость Ляэне-Харью поставила целью полностью перейти на возобновляемую энергию и развивать качественную жизненную среду и современные инфраструктурные услуги. Подписанное соглашение призвано подчеркнуть, что сотрудничество между местным самоуправлением и предпринимательским сектором взаимовыгодно и позволит в будущем создать устойчивые решения, способствующие росту благосостояния региона.
«Как местное самоуправление, мы уделяем все больше внимания тому, чтобы направлять неиспользованные возможности на благо бизнеса и жизненной среды, то есть думаем об этом с точки зрения экономики замкнутого цикла, - сказал Яанус Саат, старейшина волости Ляэне-Харью. - Малый порт, который появится вместе с водозаборными сооружениями водонакопителя, снова откроет для местных жителей долгожданный выход к морю, а также это хорошая новость для местных рыбаков и спасателей. Появление здесь малого порта также приветствуется всеми владельцами маломерных судов, которые смогут посещать нас по морю».
По словам Яануса Саата, волость намерена проанализировать возможности интеграции подземных резервуаров водонакопителя и кроющейся в них тепловой энергии в систему централизованного теплоснабжения города. «Мы придерживаемся аналогичного подхода и по отношению к другим новым объектам на территории волости», - добавил он.
Глава и основатель компании Energiasalv Пеэп Сийтам подчеркнул, что водонакопитель в Палдиски принесет пользу жителям Эстонии за счет снижения цен на электроэнергию, так и в социально-экономическом плане, например, посредством создания для жителей региона выхода к морю. «Водонакопитель Energiasalv - это уникальный проект, который в первую очередь служит интересам потребителей. Помимо обеспечения надежности поставок и экологического подхода, не менее важно и обеспечение более доступной цены для эстонских потребителей», - сказал Пеэп Сийтам.
«С точки зрения региона и города Палдиски этот проект также окажет конкретное социально-экономическое влияние. В случае водонакопителя мы говорим о создании как наземной, так и подземной базовой инфраструктуры, которая с точки зрения расходов является целесообразной альтернативой, которую можно использовать при развитии других предприятий. Таким образом, водонакопитель в Палдиски стоит рассматривать как начальную инвестицию в повышение благосостояния региона», - сказал Сийтам.
По словам Сийтама, строительство малого порта является первым шагом в данной концепции. Поскольку водозаборные сооружения в Палдиски необходимо строить в любом случае, то почему бы не сделать это так, чтобы местные жители получили долгожданный выход к морю вместе с портом, где будут причалы и возможность спуска на воду, и появится возможность прибывать в Палдиски морским путем.