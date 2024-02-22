Строительство нового малого порта в Палдиски откроет горожанам выход к морю

Волость Ляэне-Харью поставила целью полностью перейти на возобновляемую энергию и развивать качественную жизненную среду и современные инфраструктурные услуги. Подписанное соглашение призвано подчеркнуть, что сотрудничество между местным самоуправлением и предпринимательским сектором взаимовыгодно и позволит в будущем создать устойчивые решения, способствующие росту благосостояния региона.

«Как местное самоуправление, мы уделяем все больше внимания тому, чтобы направлять неиспользованные возможности на благо бизнеса и жизненной среды, то есть думаем об этом с точки зрения экономики замкнутого цикла, - сказал Яанус Саат, старейшина волости Ляэне-Харью. - Малый порт, который появится вместе с водозаборными сооружениями водонакопителя, снова откроет для местных жителей долгожданный выход к морю, а также это хорошая новость для местных рыбаков и спасателей. Появление здесь малого порта также приветствуется всеми владельцами маломерных судов, которые смогут посещать нас по морю».

По словам Яануса Саата, волость намерена проанализировать возможности интеграции подземных резервуаров водонакопителя и кроющейся в них тепловой энергии в систему централизованного теплоснабжения города. «Мы придерживаемся аналогичного подхода и по отношению к другим новым объектам на территории волости», - добавил он.