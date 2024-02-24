«Эстония – красивая, процветающая, любящая, жизнерадостная»: жители Эстонии поздравляют страну

Что вы пожелаете Эстонии?

Юля: Наверное, больше здравомыслия. Больше думать о своем народе. Чтобы мы были независимым, свободным и творящим добро государством, потому что сейчас полный разлад, а люди из-за этого злые и уставшие. Хотелось бы, чтобы больше думали о нас - тех, кто живет здесь, платит налоги.

Юля. Фото: Скриншот из видео.

Маре: Мира, покоя и хорошей жизни.

Светлана: Мира, мира и еще раз мира. Чтобы не было войны.

Иван: Благополучия.

Юри: Улучшения ситуации в экономике и мира.

Катрина: Силы, стойкости, учитывая, в каком положении мы находимся сегодня в мире. Свободы.

Катрина. Фото: Скриншот из видео.

Кайса: Желаю всего наилучшего, чтобы всё было спокойно и хорошо. Сейчас не всё хорошо - люди боятся. Однако хотелось бы, чтобы всё было спокойно.

Ирина: Всего наилучшего. Чтобы у нас не было войны.

Маргарита: Процветания, независимости, счастья.

Каких успехов, по вашему мнению, добилась Эстония за год?

Юля: Особо ничего не добилась. Я не вижу, чтобы были какие-то успехи. Постоянные распри, какие-то разделения между собой. За последний год видно только, что власти больше разделяют народ. Они ничего не сделали для народа, что можно было бы назвать большим достижением.