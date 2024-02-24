Сегодня отмечается 106-я годовщина независимости Эстонской Республики. Что желают Эстонии жители столицы в этот праздничный день?
«Эстония – красивая, процветающая, любящая, жизнерадостная»: жители Эстонии поздравляют страну
Что вы пожелаете Эстонии?
Юля: Наверное, больше здравомыслия. Больше думать о своем народе. Чтобы мы были независимым, свободным и творящим добро государством, потому что сейчас полный разлад, а люди из-за этого злые и уставшие. Хотелось бы, чтобы больше думали о нас - тех, кто живет здесь, платит налоги.
Маре: Мира, покоя и хорошей жизни.
Светлана: Мира, мира и еще раз мира. Чтобы не было войны.
Иван: Благополучия.
Юри: Улучшения ситуации в экономике и мира.
Катрина: Силы, стойкости, учитывая, в каком положении мы находимся сегодня в мире. Свободы.
Кайса: Желаю всего наилучшего, чтобы всё было спокойно и хорошо. Сейчас не всё хорошо - люди боятся. Однако хотелось бы, чтобы всё было спокойно.
Ирина: Всего наилучшего. Чтобы у нас не было войны.
Маргарита: Процветания, независимости, счастья.
Каких успехов, по вашему мнению, добилась Эстония за год?
Юля: Особо ничего не добилась. Я не вижу, чтобы были какие-то успехи. Постоянные распри, какие-то разделения между собой. За последний год видно только, что власти больше разделяют народ. Они ничего не сделали для народа, что можно было бы назвать большим достижением.
Маре: Не могу ничего сказать. По моему мнению, никаких успехов не было. Скорее были шаги назад. Рийгикогу не справляется - все только ссорятся. Никто ни к чему не приходит.
Иван: Трудно сказать. Ситуация ведь никак не улучшается. Есть экономические проблемы.
Юри: Не могу ничего сказать. Особых успехов не было.
Катрина: Я считаю, что Эстония показала, насколько мы сильны, поддерживая Украину и желаю ей оставаться такой же сильной.
Кайса: Успех… Скорее, на мой взгляд, всё идет под откос.
Ирина: Думаю, пока нет. Посмотрите сами, какая у нас политика. Все обещают, но обещания не выполняются.
Маргарита: Я думаю, Эстония добилась успехов в IT-технологиях.
За что вы любите Эстонию?
Юля: Я здесь родилась. Как бы плохо здесь ни было, это моя родина, моя страна. Я ее люблю. Наверное, люблю за то, что здесь спокойно, комфортно, в какой-то степени безопасно. Да, есть какие-то нюансы, которые нас как жителей не устраивают, но в целом страна хорошая. Солнца и радости побольше бы.
Маре: Мне просто здесь нравится. Я много путешествую, и каждый раз, если задерживаюсь в другой стране подольше, начинаю скучать и хочу поскорее вернуться.
Светлана: Эстония - красивая, процветающая, любящая, жизнерадостная.
Иван: За спокойствие. Здесь спокойнее жить, чем где-то.
Юри: Я прожил здесь всю жизнь, это моя родина.
Катрина: Как можно не любить Эстонию? Эстония все-таки моя родина и мне здесь нравится.
Кайса: Я здесь родилась, и эстонский - очень красивый язык.
Ирина: За то, что это моя родина, я здесь родилась. Это красивая страна.
Маргарита: Мне нравится, что здесь очень развита IT-сфера, и то, что в Эстонии ты можешь быть кем угодно.
Как вы будете праздновать День независимости?
Юля: В рабочем режиме. Если выдастся минутка, то посмотрю парад. В прошлом году я ходила, а в этом году не знаю - если вырвусь из своей мастерской, то, наверное, приду. Любопытно посмотреть, что они выставят на параде в этом году.
Маре: Придут гости, накроем стол, будем смотреть выступление президента. Я живу в 25 километрах от Таллинна и не приеду смотреть парад, но обязательно посмотрю его по телевизору.
Светлана: Пойдем, наверное, на праздник, будем отмечать и смотреть парад.
Иван: Может, встречусь с друзьями.
Юри: Буду смотреть парад и другие передачи по телевизору.
Катрина: Меня не будет в этот день в Эстонии, но если я здесь, то обычно иду смотреть поднятие флага, провожу время с семьей и ем национальные блюда.
Кайса: Думаю, что дома с семьей, и, конечно, пойду на факельное шествие.
Маргарита: С родителями и родственниками.
Ирина: К сожалению я в этот день на работе, но вечером обязательно накроем небольшой праздничный стол и будем смотреть телевизор.