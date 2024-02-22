Нарва просит у правительства об исключениях при переходе на эстоноязычное школьное образование

Нарва обратится к правительству за разрешением продолжать обучение на русском языке в объеме 40 процентов от общего объема преподавания в двух четвертых классах Кесклиннаской школы, четвертом классе Креэнхольмской школы, двух четвертых классах Паюской школы, одном четвертом классе Пяхклимяэской школы, одном третьем классе школы Солдино и двух четвертых классах Языкового лицея.

Нарва также хочет продолжать 40-процентное обучение на русском языке в двух группах детского сада Kirsike, двух группах детского сада Muinasjutt, одной группе детского сада Põngerjas, а также 30-процентное - в спецгруппах детского сада Pingviin.

Горсобрание также решило в четверг продолжить обучение на русском языке во вторых и третьих классах, а также основной ступени Нарвской 6-й школы, Паюской школы, Пяхклимяэской школы, Языкового лицея, Кесклиннаской школы и Крэнхольмской школы, а также основной ступени школы для взрослых.

Детальный анализ готовности Нарвы к переходу на обучение на эстонском языке в следующем учебном году будет готов к концу февраля.