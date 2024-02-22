В Госдуму РФ внесен законопроект, наделяющий статусом «ветеран Великой Отечественной войны» тех, кто боролся против лесных братьев в Эстонии и других территориях, где существовали отряды борцов за независимость. Российские власти называют их «националистическим подпольем» в СССР. Rus.Postimees попытался понять, кого Кремль запишет в ветераны, а главное, зачем.
Любимую пропагандистскую мозоль РФ, которая укладывается в идиому «деды воевали», этим законопроектом пытаются расчесать депутаты из фракции ЛДПР. Эти парламентарии и в переносном, а иногда и в прямом смысле - дети Владимира Жириновского, который десятилетиями был кремлевским националистом на привязи, пока не умер в первую весну полномасштабной войны в Украине.