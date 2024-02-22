Любимую пропагандистскую мозоль РФ, которая укладывается в идиому «деды воевали», этим законопроектом пытаются расчесать депутаты из фракции ЛДПР. Эти парламентарии и в переносном, а иногда и в прямом смысле - дети Владимира Жириновского, который десятилетиями был кремлевским националистом на привязи, пока не умер в первую весну полномасштабной войны в Украине.