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Карателей борцов за независимость в Эстонии сделают в России ветеранами (2)

Наталия Гребнева Иван Скрябин
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В Госдуму РФ внесен законопроект, наделяющий статусом «ветеран Великой Отечественной войны» тех, кто боролся против лесных братьев в Эстонии и других территориях, где существовали отряды борцов за независимость. Российские власти называют их «националистическим подпольем» в СССР. Rus.Postimees попытался понять, кого Кремль запишет в ветераны, а главное, зачем.

Любимую пропагандистскую мозоль РФ, которая укладывается в идиому «деды воевали», этим законопроектом пытаются расчесать депутаты из фракции ЛДПР. Эти парламентарии и в переносном, а иногда и в прямом смысле - дети Владимира Жириновского, который десятилетиями был кремлевским националистом на привязи, пока не умер в первую весну полномасштабной войны в Украине.

В мае 2022 года его преемником стал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, прославившийся сексуальными домогательствами к журналисткам.

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