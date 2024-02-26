Опрос недели ⟩ Жителей Эстонии тревожит ситуация на дорогах: «процентов пять сознательных», «летят, слепят фарами»

Ян, парикмахер

Ян, парикмахер. Фото: Konstantin Sednev

Я думаю, нужно дороги поправлять, потому что буквально на днях я ехал по проселочной дороге и угодил колесом в огромную яму.

По каско компенсацию выплачивать отказались, в итоге попал почти на 500 евро. Я в шоке.

Что касается стиля вождения, то люди у нас, я бы сказал, довольно спокойные. И дорожная полиция действует достаточно неплохо: частые рейды, много камер измерения скорости. Думаю, что с этим все хорошо.

Пешеходы тоже в зимнее время ведут себя более-менее нормально, носят отражатели, и самокатов сейчас нет – летом, конечно, с этим посложнее.

Виктор, преподаватель ТТУ

Виктор, преподаватель ТТУ. Фото: Konstantin Sednev

В целом нормальная обстановка. Случаются экстремальные варианты, когда люди или машины не уступают дорогу, но обычно все более-менее в порядке.

Сам я пешеход. Тяжеловато стало нынче пешеходам, потому что появилось множество индивидуальных средств передвижения, байков всяких, а они не очень-то соблюдают правила. Летят, слепят фарами.

Идешь домой, хочется расслабиться по дороге с работы. А вместо этого ты в постоянном стрессе из-за того, что какой-то лихой молодец, летящий на довольно большой скорости на электрическом транспорте, может на тебя налететь.

Судя по состоянию некоторых дорог, уж не знаю, государство виновато или муниципалитет, но заметно, что иные пешеходные зоны в довольно плохом состоянии.