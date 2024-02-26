Госконтроль на днях раскритиковал правительственную программу безопасности дорожного движения. Количество смертей и тяжелых травм на дорогах за последние годы особо не снизилось, в то время как мероприятия по безопасности дорожного движения практически не финансируются.
Опрос недели ⟩ Жителей Эстонии тревожит ситуация на дорогах: «процентов пять сознательных», «летят, слепят фарами»
Rus.Postimees поинтересовался у жителей и гостей Таллинна, что думают они о ситуации с безопасностью на наших дорогах.
Яна, учитель музыки и иностранных языков
Я считаю, что у нас на дорогах достаточно безопасно. Первое, что приходит на ум, если сравнивать с другими странами, где я бывала: у нас пропускают пешеходов. Ты переходишь дорогу и спокоен, что тебя не задавят.
У нас достаточно культурная манера езды: и пропустят, и скажут спасибо, посигналят. Редко бывает, когда кто-то промчится и не уступит дорогу.
Я вожу машину, каждый день за рулем. И сама всегда пропускаю пешеходов.
Раиса, продавец, водитель с десятилетним стажем
Отвратительно, если честно. Дороги сейчас в таком состоянии: во-первых, грязно, во-вторых, лед, дырки. Я еду рано утром, когда темно, и вечером, когда снова темно. И ездить очень опасно.
Молодежь – это молодежь, они рвутся с места. Люди моего возраста ведут себя на дороге в зависимости от марки машины, от стиля вождения. Кто-то куда-то торопится – начинает «в шашечки» играть. Это неприемлемо в темное время суток.
А самые опасные водители – это BMW и Lexus.
Нужно выделять больше денег полиции, чтобы она делала свою работу – штрафовала, патрулировала, устанавливала камеры.
Из ста процентов водителей, может быть, процентов пять сознательных. Все остальные действуют по принципу «я еду – я король».
Ян, парикмахер
Я думаю, нужно дороги поправлять, потому что буквально на днях я ехал по проселочной дороге и угодил колесом в огромную яму.
По каско компенсацию выплачивать отказались, в итоге попал почти на 500 евро. Я в шоке.
Что касается стиля вождения, то люди у нас, я бы сказал, довольно спокойные. И дорожная полиция действует достаточно неплохо: частые рейды, много камер измерения скорости. Думаю, что с этим все хорошо.
Пешеходы тоже в зимнее время ведут себя более-менее нормально, носят отражатели, и самокатов сейчас нет – летом, конечно, с этим посложнее.
Виктор, преподаватель ТТУ
В целом нормальная обстановка. Случаются экстремальные варианты, когда люди или машины не уступают дорогу, но обычно все более-менее в порядке.
Сам я пешеход. Тяжеловато стало нынче пешеходам, потому что появилось множество индивидуальных средств передвижения, байков всяких, а они не очень-то соблюдают правила. Летят, слепят фарами.
Идешь домой, хочется расслабиться по дороге с работы. А вместо этого ты в постоянном стрессе из-за того, что какой-то лихой молодец, летящий на довольно большой скорости на электрическом транспорте, может на тебя налететь.
Судя по состоянию некоторых дорог, уж не знаю, государство виновато или муниципалитет, но заметно, что иные пешеходные зоны в довольно плохом состоянии.
Например, если посмотреть на Петербургское шоссе – такое чувство, что некоторые переходы там не ремонтировались с советских времен.
Иван и Алена, студенты из Украины
В Эстонии ездят безопасней, чем в Украине. Мы сами пешеходы. И здесь водители намного вежливей, пропускают пешеходов на переходе.
Алексей, пенсионер
Слабовато у нас с безопасностью дорожного движения. Много всяких аварий случается, связанных с пешеходами, с велосипедистами. С этими, как их… которые на роликах катаются.
Нужно, чтобы велосипедные дорожки были отдельно, пешеходные – отдельно. Вот тогда будет более-менее нормально и безопасно.
Евгений, сварщик
Опасно, честно говоря. Я бывал в других странах – там люди на красный свет не переходят. Например, в Испании или Германии. А здесь переходят.
Ирина, пенсионерка
Я думаю, что если и пешеходы будут соблюдать правила, и водители, то будет безопасно.
Сама я пешеход, и соблюдаю правила практически всегда. А вот за ребенка, если пустить его одного по оживленной улице, будет очень страшно.
Вежливых водителей у нас большинство, надо отдать должное. А невежливых очень мало, но они портят всю картину.